Mehr als 500 Flüge am Flughafen Frankfurt wegen Schnee gestrichen

Dabei handelt es sich um rund die Hälfte aller geplanten Verbindungen. Anpassungen an die Wetterlage in Deutschland sind auch bei AUA-Flügen nicht auszuschließen

Passagieren wird empfohlen, sich im Vorfeld bei den Airlines über mögliche Streichungen zu informieren und nicht zum Flughafen zu kommen. APA/dpa/Boris Roessler

Frankfurt am Main – Am Frankfurter Flughafen, dem drittgrößten Flughafen Europas und Drehkreuz für weltweite Anschlussverbindungen, fallen am Mittwoch zahlreiche Flüge aufgrund der Warnungen vor Schnee und Glätte aus. Wie eine Fraport-Sprecherin in der Früh mitteilte, sind von 1047 geplanten Flügen bereits im Vorfeld 570 annulliert worden.

Noch sei unklar, ob weitere hinzukommen, da man erst einmal die Wetterentwicklungen abwarten wolle. Passagieren empfehle man, sich im Voraus bei den Airlines über ihre Flüge zu informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen zu kommen.

Die AUA selbst wollte – nach Stand Dienstag, 17 Uhr – am Mittwoch planmäßig nach München und Frankfurt fliegen. Anpassungen an die Wetterlage in Deutschland seien aber nicht auszuschließen, sagte ein Sprecher auf APA-Anfrage. (APA, red, 17.1.2024)