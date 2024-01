Leere Teslas füllen die Parkplätze der Stadt. Fox32

Chicago wird gerade von einer Kältewelle überrollt, die unter anderem E-Auto-Besitzern das Leben schwermacht. Die sogenannten Supercharger-Stationen, Ladestationen von Tesla, können bei diesen Temperaturen ihren Dienst nicht verrichten, weshalb sich vor allem die beliebten Teslas gerade reglos an den Straßenrändern stapeln.

Eiskalt

Alle Autos, egal welchen Antriebs, können mit extremer Kälte nur schwer umgehen. Bei E-Autos kommt noch einmal der Effekt hinzu, dass bei niedrigen Temperaturen sowohl die Reichweite als auch die Ladegeschwindigkeit negativ beeinflusst werden. Dass E-Autos gar nicht laden, war bisher aber noch nie der Fall.

In Chicago hat es aktuell minus 19 Grad Celsius, verstärkt durch den ständigen Wind fühlt es sich laut Einheimischen sogar noch kälter an, verrät zum Beispiel ein aktueller Bericht von Fox. Diese Kälte sei nun der Grund, dass die Supercharger nicht funktionieren. Dutzende Tesla-Fahrer hätten versucht, bei den Versorgungsstationen an Strom zu kommen, allerdings vergebens. Viele Betroffene haben deshalb im nächstgelegenen Tesla Service Center um Hilfe gebeten.

Dead Teslas pack Chicago area Supercharger station due to frigid temps

FOX 32 Chicago

Ein kurzer Check der Ladestationen der Stadt zeigt, dass bei sämtlichen Superchargern Wartezeiten angegeben sind. Die Vermutung wird geäußert, dass das Problem darin besteht, dass Tesla-Besitzer ihre Akkus vor dem Aufladen nicht vorkonditionieren, was Tesla insbesondere bei Kälte eigentlich empfiehlt. Bei Superchargern sollte diese Vorkonditionierung allerdings automatisch vorgenommen werden, was bei diesen Temperaturen aber nicht zu klappen scheint. (red, 17.1.2024)