Priscilla Presley wird Richard Lugner heuer zum Opernball begleiten. AP

Er gehört mittlerweile zum Inventar des Opernballs wie die Debütantinnen und Debütanten bei der Eröffnung, wie der Blumenschmuck im Ballsaal oder der Champagner in den Gläsern: Richard Lugner ist an diesem einen Abend im Fasching nicht aus der Staatsoper wegzudenken. Auch wenn im Zentrum der Aufmerksamkeit nicht der Bauherr und Unternehmer selbst steht, sondern die Frau an seiner Seite.

Das Foto von Priscilla Presley hat Richard Lugner für seine Präsentation ausgedruckt APA/MAX SLOVENCIK

Und jedes Jahr gehört auch die Präsentation seines Stargasts zu den Höhepunkten des Opernballtrubels. Am Mittwoch lud Lugner daher wieder in seine City, in einen kleinen Saal des Kinos, und gibt den anwesenden Journalistinnen und Redakteuren Tipps. "Sie ist in New York, in Brooklyn geboren", sagt Lugner. Sie habe ihren ersten Mann, "einen sehr bekannten Sänger", sehr früh kennengelernt und dann geheiratet. Erst 14 Jahre war sie damals alt, mit dem Sänger hatte die Begleitung auch eine Tochter, die im vergangenen Jahr verstorben ist. Und: Ein ihr gewidmeter Film werde auch in allen Wiener Kinos gespielt: Ob man es schon wisse? "Priscilla Presley", tönt es von den Rängen. Lugner lächelt in die Kameras, hält ein Foto von Presley in die Höhe und nickt.

Priscilla Presley, damals noch Beaulieu, lernte 1959 im Alter von 14 Jahren den zehn Jahre älteren Elvis Presley kennen. Im Jahr 1967 heirateten die beiden in Las Vegas. Ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Lisa Marie Presley zur Welt. Die Sängerin verstarb im Vorjahr. 1973 wurden Elvis und Priscilla Presley geschieden.

2023 verfilmte Sofia Coppola die Autobiografie von Priscilla Presley. "Priscilla" läuft derzeit in den Kinos.

2023 führte Richard Lugner Jane Fonda aus. APA/TOBIAS STEINMAURER

Joan Collins war nach dem Sänger Harry Belafonte Richard Lugners zweiter Opernballgast und der erste weibliche Star an seiner Seite. IMAGO/Viennareport

Von Presley gab es dann auch eine Grußbotschaft, die von Lugners Tochter Jacqueline organisiert wurde und die auf der Kinoleinwand abgespielt wurde. Sie freue sich sehr über die Einladung und auf den Ball selbst, sagte Schauspielerin Presley darin. (ook. 17.1.2024)