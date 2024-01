Etwa 1.200 Gäste wohnten der Louis-Vuitton-Show in Paris bei. APA/AFP/ALAIN JOCARD

Louis-Vuitton-Designer Pharrell Williams hat am Dienstagabend die Pariser Männermodewoche mit einer Hommage an "Native Americans" eröffnet. Ursprünglich hätten Cowboys "wie er" ausgesehen, erklärte der Popstar. "Sie waren schwarz und Native Americans." Die Models marschierten in Cowboystiefeln, breitkrempigen Cowboyhüten und seidenen Westernhemden mit spitzen Krägen auf. Türkisfarbene Nieten zierten Anzüge, Louis-Vuitton-Logos glitzerten auf paillettenbesetzten Jacken. Accessoires wurden von "Native American"-Künstlerinnen und -Künstlern entworfen, für die Schuhe arbeitet man mit dem Label Timberland zusammen.

So sehen Cowboys bei Louis Vuitton aus. EPA

Die Show war die dritte des Designers. Er hatte im vergangenen Jahr die kreative Leitung für die Herrenmode des Unternehmens übernommen. Das zum Luxuskonzern LVMH gehörende Label hat weltweit etwa 50 temporäre Geschäfte eröffnet. Williams' Debüt fand im vergangenen Juni auf der Pariser Brücke Pont Neuf im Rahmen eines Straßenevents mit Auftritten von Williams und Musiker Jay-Z statt.

Wenn es nach dem Luxusmodeunternehmen geht, werden Trainingsanzüge zu Timberlands getragen. AP

Designer Pharrell Williams am Ende der Show. REUTERS

Im November wurde die zweite Modeschau in Hongkong gezeigt, präsentiert wurden Matrosenanzüge und Hawaii-Prints. Der Konzern LVMH wird am 25. Jänner seine Jahreszahlen veröffentlichen. Die Nachfrage nach Luxusmode ist in den vergangenen Monaten zurückgegangen, die Konsumenten haben aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten ihre Einkäufe im Luxussegment zurückgefahren. (Reuters, red, 17.1.2024)