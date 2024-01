Von welchen Medienmenschen wird man 2024 noch hören? Von Servus-TV-Talkmoderator Michael Fleischhacker könnte man 2024 jedenfalls mehr zu lesen bekommen: VGN-Herausgeber Horst Pirker möchte Fleischhacker offenbar als regelmäßigen Autor für "News" gewinnen. Darüber habe man gesprochen, bestätigt Fleischhacker. Beide betonen aber unisono, noch sei nichts fix daran. Fleischhacker würde jedenfalls bei Servus TV bleiben. Weitere Funktionen bei "News" seien kein Thema, betonen beide.

Von Servus-Moderator Michael Fleischhacker könnte man 2024 noch zu lesen bekommen. Servus TV Manuel Seeger Bearbeitung DER STANDARD

"Presse", "NZZ.at", "Addendum" und Servus TV

Einen "alten Freund und Weggefährten" nennt VGN-Mehrheitseigentümer und Herausgeber Horst Pirker Michael Fleischhacker. Pirker führte den Medienkonzern Styria Media Group bis 2010, wo Fleischhacker lange bei der "Kleinen Zeitung" arbeitete und nach einem kurzen Engagement beim STANDARD als Chef vom Dienst bei der "Presse" erst Stellvertreter und dann 2004 bis 2012 Chefredakteur und Geschäftsführer wurde. Er entwickelte und startete die "Presse am Sonntag" 2009.

Schon 2014 begann Fleischhacker bei Servus TV den "Talk im Hangar-7" zu moderieren, im gleichen Jahr gründete er für die "Neue Zürcher Zeitung" das Bezahlportal nzz.at für Österreich. 2017 stoppte der Schweizer Medienkonzern das Projekt in Österreich mangels wirtschaftlicher Perspektive, Fleischhacker ging schon wenige Monate davor von Bord.

Im selben Jahr 2017 begann Fleischhacker als Chefredakteur und Geschäftsführer für Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz die Rechercheplattform "Addendum" aufzubauen. Mateschitz verlor im September 2020, als die Plattform sich gerade ihr Publikum erarbeitet hatte, die Lust an dem Projekt und stellte es überraschend ein.

Fleischhacker blieb Moderator bei Servus TV und sieht dort sein zentrales Betätigungsfeld. Mit Fleischhacker tauscht sich Pirker schon lange und regelmäßig aus. Und immer, wenn sie in Wiener Cafés miteinander gesichtet werden, spekuliert die Branche seit Jahren schon über ein Engagement Fleischhackers bei Pirkers Magazingruppe VGN – so auch in den vergangenen Wochen wieder intensiver. Spekuliert wird dann gleich über Funktionen wie Chefredakteur, Herausgeber und/oder Teilhaber. Und wie bei früheren der Branche aufgefallenen Treffen soll in dem Zusammenhang tatsächlich nichts dran sein, heißt es von beiden Seiten.

Fleischhacker bestätigt regelmäßige Treffen mit dem befreundeten Medienunternehmer. "Maximal" könnte aus diesen regelmäßigen Gesprächen mit Pirker eine "regelmäßige Autorenschaft" für "News" werden. Fleischhacker schreibt bisher etwa gelegentlich für die Schweizer "Weltwoche". Aber: "Bisher ist auch dazu nichts fixiert." Sein Vertrag mit Servus TV sehe diese Möglichkeit vor. (Harald Fidler, 18.1.2024)