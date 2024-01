Auch auf Radwegen kann es in Wien eng werden und zu Unfällen kommen. Dass danach aber vier Wohnungen beschädigt werden, ist doch recht ungewöhnlich. imago images / SKATA

Wien – Die Liste der angeklagten Delikte im Verfahren gegen die beiden jungen Männer ist lang. Der Staatsanwalt wirft dem 22-jährigen Erst- und dem 19 Jahre alten Zweitangeklagten Verbrecherisches Komplott zum Raub, Einbruchsdiebstahl, schwere Sachbeschädigung und Körperverletzung vor. Einerseits sollen sie aus Sicht der Anklagebehörde geplant haben, am 10. Juni einen Mann, den sie über eine Datingseite kennengelernt haben, in dessen Wohnung auszurauben. Der zweite Komplex ist mehr als kurios: Nach einem Fahrradunfall sollen die beiden dem Unfallgegner zu dessen Wohnung nachgefahren sein und versucht haben, einzubrechen. Das gelang ihnen dann einen Tag später – sie drangen in die Räumlichkeiten ein, besprühten Gegenstände mit Farbe und drehten alle Wasserhähne auf. Die Folge war ein Wasserschaden, der das halbe Gebäude in Mitleidenschaft zog.

Die beiden Österreicher, die sich beim Bundesheer kennengelernt haben, bekennen sich vor Richterin Michaela Röggla nur in einem Punkt schuldig: dem Wasserschaden. Die Sache mit dem Raub sei "nur ein Spaß" gewesen, sagt der jüngere Zweitangeklagte. Man habe sich auf einem Portal für homo- und bisexuelle Männer registriert. "Da haben wir innerhalb von fünf Minuten zehn Anfragen für Treffen bekommen", schildert der Zweitangeklagte. Man bestellte die Interessenten zu öffentlichen Treffpunkten, fuhr hin und amüsierte sich über deren suchenden Blick.

"Das habe ich nicht so ernst gemeint"

Am 10. Juni sollte es aber anders laufen. In einer Sprachnachricht an den Älteren kündigte der Teenager an, er werde eine Gaspistole mitnehmen, dann könne man den Mann in seiner Wohnung ausrauben. "Das habe ich aber nicht so ernst gemeint", beteuert er. In Wahrheit sei ein Diebstahl geplant gewesen: "Der wollte gefesselt werden, und dass wir ihm die Augen verbinden. Das hätten wir gemacht, dann hätten wir ihm sein Gras gestohlen, ihn wieder befreit und wären gegangen", behauptet der Zweitangeklagte. Sein Bekannter habe nicht einmal gewusst, dass er die Gaspistole tatsächlich dabei hatte, nimmt er ihn in Schutz.

In der Wohnung seien sie dann am Küchentisch gesessen und hätten ein schlechtes Gewissen bekommen. "Wir haben uns dann gedacht, das ist eine dumme Idee", erinnert der Unbescholtene sich. Daher sei man schon vor der Fesselung einfach aufgestanden und wieder gegangen, passiert sei nichts.

Auch der wegen Diebstahls vorbestrafte Erstangeklagte betont, die Sache mit dem Raub für einen Scherz gehalten zu haben. "Ich kenne ihn, sowas macht er nicht!"

Frontalzusammenstoß in Unterführung

Dann wird die zweite Thematik behandelt. Das Duo fuhr gegen Mitternacht am 10. Juni mit dem Rad. In einer Unterführung beim Praterstern ist der Erstangeklagte mit dem ebenso radelnden Opfer zusammengestoßen. "Wir haben gestritten, dann hat er mir mit der Faust gegen die Brust geschlagen und ist weggefahren", sagt der 21-Jährige. "Ich bin ihm nachgefahren und habe ihm gegen den Hinterreifen getreten, dadurch ist er zu Sturz gekommen", gibt der Erstangeklagte zu. Im Eingangsbereich des Wohnhauses sei der Streit fortgesetzt worden, dann fuhren beide Parteien ihres Weges.

"Es hat mich aber so genervt, dass er mich geschlagen hat, dass wir dann nochmals hingefahren sind", gibt der Angeklagte zu, erzürnt gewesen zu sein. Durch Fragen fanden sie die Wohnung und begehrten klopfend und mit der Fußspitze gegen die Altbautür tretend Einlass. Der Kontrahent wollte aber nicht heraus und drohte, die Polizei zu verständigen. Dass der Erstangeklagte davor einem Hausbewohner den Plan "Wir woin eam in die Goschn haun!" verraten hat, wirft kein gutes Licht auf ihn.

"Es war eine blöde, besoffene Geschichte"

Tatsächlich verließen sie den Tatort zunächst. Die Wut muss aber groß gewesen sein. "Am nächsten Tag waren wir in der Nähe fort", erzählt der 21-Jährige und wählt dann die Heinz-Christian-Strache-Verteidigung: "Es war eine blöde, besoffene Geschichte." Sie hätten die bereits lädierte Tür aufgedrückt, er habe die Abflüsse zugestöpselt und die Wasserhähne geöffnet, der Zweite fuhrwerkte mit der Spraydose. Das Ergebnis: Nicht nur diese Wohnung wurde unter Wasser gesetzt, sondern auch drei Einheiten darunter.

Verteidiger Sascha Flatz rechnet mit Forderungen von mindestens 40.000 Euro und bittet daher um ein mildes Urteil. Richterin Röggla spricht die beiden am Ende im Zweifel von dem Raubkomplott frei und verurteilt sie wegen schwerer Sachbeschädigung, den Erstangeklagten auch wegen Körperverletzung, zu sieben beziehungsweise fünf Monaten bedingt. (Michael Möseneder, 17.1.2024)