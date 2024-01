Kurz vor Start der Sitzungen des Untersuchungsausschusses muss sich der Verfassungsgerichtshof (VfGH) abermals mit der Covid-19-Finanzierungsagentur (Cofag) beschäftigen. Bereits im vergangenen Herbst hat das Höchstgericht die gesetzlichen Grundlagen der Agentur aufgehoben – mit einer Übergangsfrist bis 31. Oktober 2024. Bis dahin können die Förderungen grundsätzlich weiter abgewickelt werden, in den laufenden Verfahren kommt es allerdings immer wieder zu Gerichtsprozessen. Derzeit ist die Cofag mit 50 Klagen konfrontiert.

Einer der Streitpunkte ist dabei die Auszahlung des Verlustersatzes – und darum geht es auch in dem neuen Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof. An sich soll der Verlustersatz verlorene Umsätze ausgleichen, laut den Förderrichtlinien des Finanzministeriums haben Unternehmen allerdings "keinen Rechtsanspruch" darauf. Der Oberste Gerichtshof, der im Zuge eines Gerichtsprozesses über die Bestimmung stolperte, legt sie nun dem VfGH zur Prüfung vor (OGH 14.12.2023, 2 Ob 178/23z).

Der Verfassungsgerichtshof muss sich einmal mehr mit Corona-Förderungen beschäftigen. APA/HELMUT FOHRINGER

Kein Ersatz für Cannabisproduzenten

Ausgelöst hatte das Verfahren ein Unternehmen, das Cannabisprodukte herstellt. Die Cofag verweigerte dem Betrieb den Verlustersatz, weil er zu Beginn der Corona-Krise Anfang 2020 erst aufgebaut wurde und zu diesem Zeitpunkt noch keine laufenden Umsätze erwirtschaftete.

Für derartige Fälle wird der Verlustersatz zwar grundsätzlich anhand einer "Planungsrechnung" geschätzt; im Fall des Cannabisproduzenten lehnte die Cofag das aber aus formellen Gründen ab: Offiziell habe es sich bei dem Unternehmen um keine "Neugründung" gehandelt, weil es die Gesellschaft auf dem Papier bereits seit 2018 gab.

Der Cannabisproduzent zog daraufhin vor Gericht und verlangte die Auszahlung. Das Argument: Es komme – vereinfacht gesagt – nicht auf die formelle Gründung an, sondern darauf, wann die wirtschaftliche Tätigkeit de facto begonnen hat, was im Fall des Unternehmens erst bei Ausbruch der Corona-Krise gewesen sei. Der Rechtsstreit zog sich bis zum OGH, und dieser regte nun das Verfahren beim VfGH an.

"Die Frage, was unter einer 'Neugründung' im Zusammenhang mit den Corona-Förderungen zu verstehen ist, ist für viele Start-ups relevant", sagt Rechtsanwalt Patrick Mittlböck, der im aktuellen Verfahren das Unternehmen vertritt. "Für viele geht es dabei auch um ihre wirtschaftliche Existenz." Zunächst muss jetzt aber am VfGH geklärt werden, ob grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf die Förderungen besteht.

Fehlender Anspruch verfassungswidrig

In seiner ersten Entscheidung zur Cofag, die vergangenen Oktober veröffentlicht wurde, hatte sich der VfGH zum einen mit den generellen gesetzlichen Grundlagen der Förderungen beschäftigt und zum anderen mit den Richtlinien für den Fixkostenzuschuss. Demnach war der "fehlende Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung" verfassungswidrig.

Diese Bestimmungen findet sich aber gleichlautend auch in allen anderen Corona-Förderverordnungen, unter anderem in der Verordnung über den Verlustersatz, erklärt Georg Eisenberg, Rechtsanwalt und Professor für Öffentliches Recht an der Universität Graz. "Die Aufhebung durch den Gerichtshof scheint mir daher eine reine Formsache."

Relevant ist die Entscheidung des VfGH auch für die vielen weiteren Verfahren, die noch anhängig sind. Der Grund dafür ist vereinfacht gesagt, dass staatliche Stellen alle Unternehmen gleich behandeln müssen. Derzeit gebe es 50 noch nicht rechtskräftig entschiedene Gerichtsverfahren, in denen die Cofag selbst Beklagte ist, heißt es auf Anfrage des STANDARD bei der Cofag. Davon entfällt rund die Hälfte auf den Verlustersatz. (Jakob Pflügl, 17.1.2024)