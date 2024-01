Cobenzl sucht Nachmieter

Erst im September 2022 wurde die Revitalisierung am Wiener Cobenzl groß gefeiert, nun sucht man schon wieder einen neuen Pächter. Bernd Schlacher vom Motto am Fluss und Mitgründer der "Weitsicht Cobenzl Immobilienentwicklung GmbH" und Frank Albert ziehen sich zurück. Der Vertrag läuft mit Ende Februar aus. Die Kostensteigerungen durch "eine ungünstige Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen" sollen der Grund gewesen sein. Jetzt nimmt die Stadt Wien das Schloss Cobenzl wieder in den Besitz. Für das Café Rondell soll ein Übergangsbetrieb gefunden werden, der das Café mindestens für ein Jahr übernimmt. Als Anreiz soll es die Option geben, die Eventlocation im Schloss mitbewirtschaften zu können. Eine Neuausschreibung für eine längerfristige Pacht wird erarbeitet. Das Areal um das Schloss Cobenzl wurde für 20 Millionen Euro renoviert. 16 Millionen steuerten die ursprünglichen Pächter bei, mit 4,1 Millionen Euro finanzierte die Stadt Wien das Projekt mit. Nun muss sie die Investitionen in Millionenhöhe ablösen.

Weitsicht Cobenzl, pächterlos.

Foodie-Events

Langsam laufen die kulinarischen Events wieder an: Als Erstes ruft die R&-Bar im siebten Bezirk zum Sautanz. Am 24. Jänner zeigen Erich und Mike Andert vom gleichnamigen Weingut, wie man ein Schwein zerlegt und verwurstet. Dazu gibt's natürlich erstklassigen Wein und eine fette Fete. 65 Euro kostet das Ticket für die Schweinerei allein, mit Weinbegleitung kommt man auf 110 Euro.

instagram.com/rundbar

Wenn man schon in Foodie-Kreisen unterwegs ist, kann man am Tag darauf im Tian Bistro am Spittelberg einkehren. Da findet die Weinparty "Rough Wine, Fine Food, New Art" statt. 149 Euro kostet's, dafür gibt es Essen aus dem Tian und Wein von den Winzern Roland Velich, Hannes Schuster und Christian Tschida.

tian-bistro.com

Preisträger

Apropos Roland Velich: Der Winzer wurde erst im Herbst vom Magazin "Falstaff" zum Winzer des Jahres gewählt. Nun die nächste Auszeichnung – das Weingut Moric und ihr Blaufränkischer Alte Reben aus dem Jahr 2021 wurden vom renommierten amerikanischen Weinportal James Suckling auf Rang neun der hundert besten Weine gewählt. Damit steht er als einziger österreichischer Rotwein auf der Liste.

Sollen sie doch Brot essen!

Neue Lokale und Pop-ups mit Brotfokus vermehren sich in der Hauptstadt. Im fünften Bezirk hat am Margaretenplatz vor kurzem das kleine Lokal Karl aufgemacht. Es gibt Brot und Gebäck aus Sauerteig (Brot, Brioche, Bagels), allerhand spezielle Mehlspeisen wie Rugelach, dazu wird Kaffee ausgeschenkt. Mehr braucht man nicht. Die Betreiber haben bereits Erfahrung mit Gebäck: Sie führen das Budapest Bagel im zweiten Bezirk und den Club U mitsamt Café am Karlsplatz. Montag bis Samstag geöffnet.

instagram.com/karl.vienna/

Schon den ganzen Winter lang gibt es in einem ebenso kleinen Geschäftslokal Brot beim Naschmarkt. Ährensache nennt sich das Pop-up eines Burgenländer Bäckers. Unter dem Slogan "Brot ist sexy" werden hier Baguettes , Zimtschnecken und Laib Brote noch bis Ende März verkauft. Montag bis Sonntag am Nachmittag geöffnet.

brotistsexy.com

Und für alle mit Zöliakie: Keine Sorge, auf der Nußdorfer Straße 43 im neunten Bezirk eröffnete das Lebensmittelgeschäft GlutenfreeX (nicht ehemals Twitter). Dort sind nicht nur Brot, sondern auch Kuchen, Torten und anderes Gebäck in glutenfreier Version erhältlich.

gluten-freex.at

(rec, 20.1.2024)