Kaum hat Marco Pogo bekanntgegeben, dass er als Chef der Bierpartei gedenkt, bei den heuer stattfindenden Nationalratswahlen anzutreten, erscheint heute gleich auch ein neues Album seiner Band Turbobier. Über die Ökonomie der Aufmerksamkeit weiß er Bescheid. Nobel geht die Welt zugrunde heißt das Werk.

Pogo heißt bürgerlich Dominik Wlazny und hat bei der letzten Bundespräsidentenwahl 8,3 Prozent der Stimmen erhalten und damit den dritten Platz erreicht. Und bürgerlich ist sein Beruf: Er ist Arzt. Mit Wlazny kann man nicht nur Biere stemmen, er behandelt einem zur Not auch die Symptome danach. Dem gegenüber steht Marco Pogo.

Als Sänger von Turbobier gibt er eine zwischen Punk und Mopedrocker angesiedelte Kunstfigur. Sodbrennen als Musik. Aufgetaucht ist die Band im Jahr 2015 mit dem Album Irokesentango, das Michael Häupl auf dem Cover zierte – in schöner Drahdiwaberl-Tradition als Blickfang einer Collage, die den früheren Wiener Bürgermeister mit einem roten Irokesen zeigt, mit ranziger Mimik und erhobenem Mittelfinger. Ur arg.

Darauf befanden sich Lieder mit heiteren Titeln wie I hoss olle Leit, Notstandshüfe oder eben Die Bierpartei. Dass diese sich dereinst tatsächlich formieren sollte, war damals noch nicht abzusehen und verwirrt heute Wählerinnen und Wähler der FPÖ: Noch eine Saufpartie? Wie, wer, was?

Die Kunst von Turbobier hat sich seit ihrem Debüt nicht verändert. Der geradlinige Punkrock ist eine wertkonservative Übung, könnte also theoretisch eine Wählerschicht ansprechen, die sonntags die Perlenkette Gassi führt. Zumindest von der Unbeirrbarkeit her gibt es da eine Affinität, inhaltlich eher nicht. Ob eine höhere Hietzinger Tochter weiß, was Pogo meint, wenn er vom Hamsterrad singt? Und weiß ein Lacoste-Schnösel aus Döbling überhaupt, was Pogo bedeutet?

Konto voll, Akku leer

Denn Turbobier berichtet naturgemäß aus der Froschperspektive und auf renitente Art über ein von oben bestimmtes Leben: "Sparen, lernen, leiste was, dann hast du, kannst du, bist du was / Sparen, lernen, leiste mehr, das Konto voll, der Akku leer." Und damit, liebe Kinder, ist nicht die Batterie eurer Handys gemeint.

Die Ballade gedeiht in dem Fach naturgemäß nur als lächerlicher Versuch, Turbobier, ein Vierer in einschlägiger Bühnengala, spart sie weise aus, weil: Oida, bist deppat?

Ab März ist die Band auf großer Fahrt, die ersten beiden Wochen ist sie in Deutschland unterwegs, die letzten beiden (ab 15. März) in Österreich. Man darf sich das wahrscheinlich als eine Art Wahlkampf mit Durst und drei Akkorden vorstellen. Die John Otti Band hat Konkurrenz. (Karl Fluch, 26.1.2024)