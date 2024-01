Net deppert sprechta! Tres Hombres auf Tour; die Hip-Hopper Delinquent Habits treten in Graz und Dornbirn auf.

Natürlich hat es länger gedauert. Doch während sich früher Latino-Popstars meist erst dem Englischen anbiedern mussten, um Crossover-Stars zu werden, war es im Hip-Hop etwas einfacher. Diese Musik war per se eine Minderheitenmusik, die der Afroamerikaner, doch nach einer Anlaufzeit in den 1980ern sickerte die Popularität des Hip-Hop in die Latino-Communitys.

Nachdem Mellow Man Ace mit Mentirosa ein erster Hit gelungen war, brach das Eis. Mellow Man Ace hatte kubanische Wurzeln und lebte in Los Angeles, wo der Westcoast-Hip-Hop Ende der 1980er boomte. Doch erst als mit Cypress Hill die ersten Stars des Latino-Hip-Hop auftauchten, etablierten sich daneben Acts wie die Delinquent Habits. Diese sind diese Woche auf kleiner Tour in Österreich zu erleben, sie treten am Mittwoch in Graz im PPC auf und am Donnerstag im Conrad Sohm in Dornbirn.

Delinquent Habits - Here Come The Horns (Video)

Music video by Delinquent Habits performing Here Come The Horns. (C) 1998 Loud Records LLC DliqntHbitsVEVO

Die 1991 gegründete Gruppe stammt aus der Keimzelle des Latino-Raps von L.A. Ihr 1996 verzögert erschienenes erstes Album hat Sen Dog von Cypress Hill produziert, Mellow Man Ace schaute auf einen Gastauftritt beim zweiten vorbei. Mit Cypress Hill waren Delinquent Habits bald auf großen Tourneen zu erleben, zumal sie mit dem Track Tres Delinquentes und den dafür gesampelten Mariachi-Hörnern einen MTV-Hit hatten, der ihre Popularität entsprechend steigerte.

Alleinstellungsmerkmal

Der Track konvenierte zeitlich mit einem Trend, der sich in Filmen wie From Dusk Till Dawn auf andere Genres übertrug – ebenfalls mit mexikanisch gefärbter Musik, jener von Tito & Tarantula. Man könnte als entfernteren Trabanten des Trends noch El Vez erwähnen, den Hispanic Elvis, der Elvis-Hits augenzwinkernd ins Spanische übertragen hat.

Delinquent Habits - Tres Delinquentes (Official Video)

DelinquentHabitsVEVO

Den Schmäh mit mexikanischen Hörnern sollten die Delinquenten noch öfter strapazieren, er funktioniert bis heute. Schließlich verlieh er ihrem Sound so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal, was kein Schaden war. Während mit Cypress Hill die Superstars des Rauchgras-Hip-Hop auf Mission gingen, wirkten die Delinquent Habits wie deren fittere kleine Brüder.

So groß wie Cypress Hill wurden sie nicht, obwohl sie bis Ende der Nullerjahre regelmäßig neue Alben veröffentlichten und in der eigenen Community sowie einschlägigen Fankreisen populär blieben.

Dann kam es zu einer achtjährigen Pause, bevor sie mit It Could Be Round Two 2017 ihr Comeback begingen. Verlernt haben sie nichts. Wer gut abgehangenen, von Funk und mexikanischer Schärfe gewürzten Hip-Hop schätzt, ist bei den Habits bis heute gut aufgehoben. Und natürlich geizen sie nicht mit ihren bekanntesten Nummern. (Karl Fluch, 23.1.2024)