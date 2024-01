Regierung will, dass Gemeinden in sensiblen Gebieten wie bei Schulen, Spielplätzen und Spitälern das Höchsttempo ohne viel Aufwand reduzieren dürfen

Im Sommer haben zahlreiche Gemeinden gefordert, dass sie von sich aus leichter Tempo 30 verhängen dürfen. Türkis-Grün will dieser Forderung nun mit einer Gesetzesänderung entgegenkommen, Hürden für die Gemeinden sollen abgebaut werden. Getty Images

Wien – Gemeinden und Städte sollen Temporeduktionen künftig einfacher umsetzen können. Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich auf eine entsprechende Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) geeinigt, die am Mittwoch in Begutachtung geht. Dadurch kann die zuständige Straßenbehörde in Bereichen mit Schutzbedürfnis, etwa vor Schulen, die Höchstgeschwindigkeit auf einfachere Weise verringern. "Geringeres Tempo bedeutet mehr Sicherheit und Lebensqualität für die Menschen vor Ort", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Bereits jetzt war es den Gemeinden möglich, im Ortsgebiet auf Tempo 30 anstatt 50 zu verringern, jedoch musste man dazu einige bürokratische Hürden nehmen und umfangreiche Gutachten erstellen lassen, um die Notwendigkeit der Maßnahme zu untermauern. Das soll sich durch die neue Novelle der Straßenverkehrsordnung nun ändern. "Durch die vorliegende Novelle wird es für die Bürgermeister in Zukunft einfacher sein, maßgeschneiderte Lösungen vor Ort zu erarbeiten und umzusetzen", so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Gebiete mit Schutzbedürfnis

Künftig könne die jeweils zuständige Straßenbehörde in Ortsgebieten in Bereichen mit besonderem Schutzbedürfnis wie vor Schulen, Kindergärten, Freizeiteinrichtungen oder Spielplätzen, Krankenhäusern oder Seniorenheimen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit verringern – unter der Voraussetzung, dass die Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fußgängern oder Radfahrern geeignet ist. "Wo es die Situation erfordert, aber nicht aus Jux und Tollerei", sagte Karner. Im vergangenen Jahr ereigneten sich auf Gemeindestraßen rund 15.000 Verkehrsunfälle mit 80 getöteten Menschen, gab er zu bedenken.

Leichter werden soll für Gemeinden auch die Überwachung des Tempolimits. So sollen diese Radarkontrollen künftig selbst durchführen können. Voraussetzung ist eine entsprechende Übertragungsverordnung des Landes. Bisher konnten die Gemeinden nur dann Radarkontrollen durchführen, wenn sie über einen eigenen Gemeindewachkörper verfügen. Dadurch erwarte sich Karner auch eine Entlastung der Polizei.

Krankenwagen darf im Parkverbot stehen

Weiters werde es die Möglichkeiten geben, Schulstraßen ähnlich einer Begegnungszone einzurichten. Auch sollen Rettungsfahrzeuge durch die neue Novelle in der Nähe von Patienten auch dann im Halte- und Parkverbot stehen bleiben dürfen, wenn sie das Blaulicht nicht eingeschaltet haben. Bisher war das eben nur bei Einsatzfahrten mit aufgedrehtem Blaulicht zulässig.

Noch nicht geeinigt hat man sich bezüglich einer Verkehrsberuhigung der Wiener Innenstadt. Hier hätte die rot-pinke Stadtregierung gerne, dass nur noch Anrainer, Wirtschaftstreibende und einige vom Verbot Ausgenommene mit dem Auto in den ersten Bezirk fahren dürfen. Kontrolliert werden soll das mittels Kameras, welche die Autokennzeichen erfassen. Dafür braucht es aber eine gesetzliche Grundlage im Rahmen der StVO. Mitte Februar werde es einen weiteren runden Tisch mit Experten und Expertinnen zum Thema geben, um Fragen rund um datenschutzrechtliche Bedenken zu klären, kündigte die Ministerin an. Karner ergänzte, dass hier kein "Bürokratiemonster" auf die Polizei zukommen und diese nicht in Arbeit untergehen dürfe. (APA, red, 17.1.2024)