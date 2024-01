Der Produktionsstandort in der Provinz Suphan Buri wurde komplett zerstört. Die Fabrik lag mitten in einem Reisfeld

In der Fabrik waren etwa 30 Arbeiter beschäftigt. APA/AFP/THAILAND'S NOVICE KAEW SUPHANBUR/HANDOUT

Bangkok – Bei der Explosion einer Feuerwerksfabrik in Thailand sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich aus noch unbekannter Ursache am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in der Provinz Suphan Buri nordwestlich der Hauptstadt Bangkok, wie thailändische Medien unter Berufung auf die Feuerwehr berichteten. Die Fabrik, die mitten in einem Reisfeld lag, wurde komplett zerstört, wie auf Fotos in sozialen Medien zu sehen war.

Die Zeitung "Khaosod" zitierte Anrainer mit den Worten, etwa 30 Arbeiter hätten in der Fabrik gearbeitet. Die Zahl der Toten könnte deshalb noch steigen. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein. (APA, 17.1.2024)