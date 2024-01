Dominic Thiem ist immer wieder Untergriffen ausgesetzt. APA/AFP/WILLIAM WEST

Wien - In einem eher außergewöhnlichen Posting in seinen Social-Media-Kanälen hat sich der Österreichische Tennisverband (ÖTV) schon am Dienstagabend hinter Dominic Thiem gestellt. Kritisiert werden untergriffige Kommentare gegen den früheren Weltranglisten-Dritten, die regelmäßig nach Niederlagen gemacht werden.

"Seit nunmehr zwei Jahren hat es sich eine laute, aber deutliche Minderheit offensichtlich zum Hobby gemacht, über Österreichs langjährigen, verdienten Weltklassespieler Dominic Thiem auf Social Media herzuziehen. Auf Niederlagen wird förmlich nur gewartet, um diese (in noch höflicheren Fällen) mit einem "eh klar" zu quittieren", heißt es in dem Statement. Gegipfelt hätte die Kritik am Dienstag mit der Äußerung: "Wie lange willst du Österreich eigentlich noch in den Dreck ziehen?".

Der ÖTV wollte dazu folgendes festhalten. "Wir sind sehr stolz auf Dominic Thiem, wie er sein Land nach außen präsentiert und auf seine Erfolge - und das sollte eigentlich auch jeder heimische Tennisfan sein." Der Verband erinnerte daran wie schwierig es ist, in einer Weltsportart in die Top 3 zu kommen, selbst in die Top 100 zu kommen und sich dort zu halten.

"Einigen dürfte das leider nicht bewusst sein. Der Österreichische Tennisverband erwartet sich auch bei Niederlagen einen respektvollen Umgang gegenüber einem ehemaligen Weltranglistendritten, der enorme Verdienste für das österreichische Tennis vorzuweisen hat, aber auch gegenüber allen anderen Sportlerinnen und Sportlern." Das Statement wurde laut Auskunft des ÖTV-Pressesprechers Manuel Wachta als eine "gemeinsame" Botschaft verfasst. (APA, 17.1.1024)