Radiotipps für Donnerstag

PODCAST

STANDARD-Serienreif: Dystopie und History – Was sind die großen Trends im Serienjahr 2024? Die spannendsten Serien – von The Regime und Penguin bis Griselda und Masters of the Air, inklusive Trash-Radar. derStandard.at/Serienreif

17.30 MUSIK

Spielräume: Groovige Tastenduelle und kammerjazzige ­Klangfarbenfülle Neues von Pianist David Helbock und ­Saxofonist Max Nagl. Bis 17.55, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Rainer Mausfeld Renata Schmidtkunz im ­Gespräch mit dem Psychologen, dessen besonderes Inter­esse der Manipulierbarkeit von Meinung gilt. Bis 22.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 18.1.2024)