Investoren erwarten heuer Zinssenkungen. Doch am Konjunkturhimmel hängen schon wieder viele Wolken. REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Die Leitzinsen sind seit 2022 kräftig gestiegen. In den USA hat die Fed das Zinsniveau auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehoben, die EZB hat den europäischen Leitzins auf 4,50 Prozent erhöht. Bereits im Herbst haben die Experten im Kampf gegen die Inflation die hohen Zinsen unangetastet gelassen und testen die Auswirkung des aktuellen Niveaus.

Die Inflation ist in den USA wie im Euroraum gesunken. Das nährt freilich Stimmen im Markt, dass die Zinsen heuer wieder sinken. "Der Markt wird aktuell beflügelt von einem ausgeprägten Zinssenkungsoptimismus", sagt Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin bei Blackrock. Teilweise werden für die USA sechs Zinsschritte nach unten erwartet.

Preis für Finanzierungen bleibt hoch

Diesen Optimismus teilt die Blackrock-Expertin jedoch nicht. Sie erwartet zwei bis drei Zinsschritte der Fed und auch, dass diese noch nicht im März starten werden. Im zweiten Quartal könnte es laut Petersen zu ersten Zinsbewegungen kommen. Doch selbst wenn die Zinsen sinken, bleibt der Preis für Finanzierungen hoch, mahnt Petersen. Das Zinsniveau werde die Konjunktur weiterhin bremsen. "Die Zinsen werden auch nicht zurückgehen zu einem Niedrigzinsumfeld", sagt Petersen. Damit bleiben Zinseinkommen – etwa Anleihen – weiterhin ein attraktives Umfeld für Investoren.

In Summe habe sich die US-Konjunktur widerstandsfähiger gezeigt. Die US-Konjunktur habe sich zwar verlangsamt, aber eine Rezession ist bisher ausgeblieben. Europa hingegen ist in eine technische Rezession gerutscht. "Das übergreifende Narrativ am Markt ist das eines Soft Landing", sagt Petersen. Das lasse sich auch an den Daten zum Arbeitsmarkt ablesen. Sowohl in den USA als auch in Europa gibt es quasi Vollbeschäftigung.

Die Inflation könnte sich aber als hartnäckig erweisen. In den USA sei es realistisch, dass die Gesamtinflationsrate Richtung zwei Prozent fällt, im Euroraum könnte diese sogar unter zwei Prozent sinken. Aber, so sagt Petersen, das werde nicht in eine Welt zurückführen, wie wir sie vor der Pandemie hatten. Die Märkte warten jetzt auf den Realitätscheck und schauen, ob die Politik der Notenbanken aufgeht. Gegen Jahresende werde sich zeigen, ob das Soft Landing gelungen ist und die Inflation hält.

Risikofaktoren

Vor allem für Unternehmen gibt es aktuell ein Bündel von Risikofaktoren. Die demografische Verschiebung macht sich bemerkbar durch das Ausscheiden der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt. Zugleich sinkt die Schicht erwerbsfähiger Leute. Aus dem Fachkräftemangel wurde ein Mangel an Arbeitskräften. Das gibt Arbeitnehmern in Summe mehr Macht und erhöht den Lohndruck bei den Unternehmen.

Hinzu kommt eine geopolitische Neustrukturierung. Staaten und Unternehmen richten ihre Handelsbeziehungen neu aus. Unternehmen testen ihre Lieferketten, wollen diese resilienter gestalten. Staaten haben auch ein Interesse daran, Produktionen wieder ins eigene Land zu holen, um die Abhängigkeit zu verringern. Das schafft auch neue Spannungen – Stichwort Chipindustrie. Hier kommt es regelmäßig zu einem Schlagabtausch zwischen den USA und China rund um Importe, Verwendung und Herstellung der Chips. Eine Art Konkurrenzkampf entstehe auch durch Programme wie den amerikanischen Inflation Reduction Act oder den europäischen Green Deal Industrial Plan.

Außerdem stehen heuer viele Wahlen an. Je nach Ausgang schafft das neues Konfliktpotenzial. Steigen damit – und im Umfeld der aktuell geopolitisch vielen Risiken – die Preise für Rohstoffe wieder an, treibe das auch die Inflation wieder nach oben.

Vergessen werden dürfe heuer nicht der Blick auf die Fiskalpolitik. Im aktuellen Zinsumfeld sei davon auszugehen, dass die USA mehr Staatsanleihen emittieren werden – das treffe in Europa aber auf einen Markt, in dem die EZB ihre Käufe am Anleihenmarkt weiter zurückfahren wird. (Bettina Pfluger, 18.1.2024)