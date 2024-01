Priscilla Presley kommt zum Wiener Opernball. Sie ist Richard Lugners Stargast. IMAGO/Avalon.red

Humor hat sie, und sie wird ihn angesichts ihres Gastgebers wohl benötigen. Priscilla Presley ist heuer der Opernballgast von Richard Lugner. Ihren Humor hat sie vornehmlich als Schauspielerin bewiesen. Presley war in der dreiteiligen Filmreihe Die nackte Kanone als Herzdame Leslie Nielsens im Einsatz und hat mit ihm dort einiges mitgemacht.

Ihre ursprüngliche Prominenz verdankt die 78-Jährige aber dem Umstand, dass sie die Frau von Elvis Presley war. Das Paar hatte eine Tochter, die im Vorjahr gestorbene Lisa Marie.

Die in New York City geborene Priscilla lernte Elvis 1959 in Deutschland kennen, als er dort als Soldat stationiert war. Die Tochter eines ebenfalls nach Deutschland entsendeten Militärs war 14, der Rock-'n'-Roll-Regent 24 Jahre alt. Die beiden blieben in Verbindung, 1962 sahen sie sich schließlich in den USA wieder, 1967 heirateten sie, die Ehe hielt bis 1973. Damals hatte Priscilla sich in Elvis’ Karatelehrer Mike Stone verschaut – geheiratet hat sie nach der Trennung von Elvis nicht wieder.

Den Nachlass gerettet

Nach dessen Tod 1977 und den Schwierigkeiten, die Elvis’ Vater Vernon Presley hatte, das Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee, finanziell am Laufen zu halten und damit für das Auskommen der Erbin Lisa Marie zu sorgen, nahm sich Priscilla der Sache an.

Sie verwandelte Graceland in eine bis heute florierende Fan-Pilgerstätte und setzte in den frühen 1980er-Jahren einen Anwalt auf Elvis’ Manager Tom Parker an. Der besaß den Großteil aller Verwertungsrechte Presleys, die er sich durch jahrelange Übervorteilung angeeignet hatte. Dass am Ende alle Rechte den Elvis Presley Enterprises übertragen wurden, war Priscillas Verdienst und ein enormer Erfolg. Der Katalog Presleys zählt seit Jahrzehnten zu den lukrativsten Gelddruckmaschinen in der Popmusik.

Über ihr Leben hat sie zwei Bücher geschrieben, und sie ist als Geschäftsfrau mit einer Modelinie und Parfüms erfolgreich. Sie nickte die beiden Bücher ab, die der US-Musikkritiker Peter Guralnick über Elvis geschrieben hat; sie gelten als definitive Biografie.

Zuletzt stand sie selbst im Fokus. Die Regisseurin Sofia Coppola hat sich ihrer Lebensgeschichte angenommen und erzählt im Film Priscilla ihr Leben mit Elvis aus ihrer Perspektive – mit dem 1985 veröffentlichten Buch Elvis and Me als Ausgangspunkt. (Karl Fluch, 17.1.2024)