In diesem Landhotel in Potsdam, Brandenburg trafen sich im November 2023 Rechtsextreme und AfD-Politiker. EPA

"Es gibt drei Zielgruppen der Migration, die Deutschland verlassen sollen. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger." Diese Worte fielen am Mittwochabend im Berliner Ensemble. Gesprochen wurden sie auf der Bühne des Theaters bei einer szenischen Lesung von einem Schauspieler, der den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner darstellte.

Auf diese Weise wurden noch einmal jene Recherchen der Rechercheplattform "Correctiv" aufgegriffen, die seit Tagen in Deutschland aber auch Österreich debattiert werden. Aufgedeckt worden war von "Correctiv" ein Geheimtreffen in Brandenburg, bei dem Rechtsextreme und AfD-Politiker über die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland berieten hatten.

Erstmals öffentlich gemacht wurden auf der Bühne am Mittwochabend auch die Aktivitäten von Mario Müller, einem langjährig führenden Kopf der Identitären Bewegung, der wegen Körperverletzung vorbestraft ist. Der 35-Jährige arbeitet für den AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hat somit Zugang zu Quellen im Bundestag.

Laut "Correctiv" hat er bei dem Geheimtreffen in Brandenburg im November 2023 dargelegt, wie sein Kampf gegen die Linke aussieht: Nämlich so, dass er 2021 den Aufenthaltsort eines deutschen Antifa-Aktivisten in Polen verbreitet und einen Schlägertrupp auf ihn angesetzt hat. Der Mann erlitt einen Nervenzusammenbruch.

Im Berliner Ensemble wurde der Vortrag Müllers beim Geheimtreffen dargestellt. Er soll gesagt haben: "Man hat Zugang zu Informationen zu Interna aus dem Parlament. Ich komme an Informationen und Akten zu Linksextremen."

"Handfest" konfrontiert

Daher sei es ihm möglich gewesen, Informationen über den Antifa-Aktivisten an "erlebnisorientierte Fußballkreise" in Polen weiterzugeben. Diese hätten den Mann dann "handfest" und "sportlich konfrontiert". Müller soll erklärt haben: "Wir haben ermittelt und verfolgt." Für die Zusammenlegung von Exekutive und Judikative gebe es ja "historische Beispiele", etwa die Gestapo.

"Correctiv" hat Müller mit seinem Auftritt beim Geheimtreffen konfrontiert. Er stritt die Aussagen ab und erklärte, er habe niemals einen Schlägertrupp "auf irgendjemanden angesetzt". Er habe sich nur mit "mit polnischen Journalisten" über den Aufenthaltsort des Mannes "ausgetauscht" und später "aus dem Internet" von dem Angriff erfahren.

Im Landhaus Adlon, wo das Treffen stattfand, habe er sich laut "Correctiv" auch damit gebrüstet, auf der Plattform "X", vormals Twitter, den reichweitenstarken Kanal "Dokumentation Linksextremismus" zu betreiben, der geleakte Details über linke Akteure verbreitet und sie dort wie auf dem Präsentierteller preisgibt – mit Foto, Klarnamen und anderen Angaben. Wer hinter dem Kanal steht, war bisher nicht bekannt. Von "Correctiv" befragt, widersprach Müller der Darstellung.

Mit Sorge sieht die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linkspartei) die Tätigkeit Müllers im Bundestag. Er habe dort "Zugriff auf Informationen, an die nicht jeder kommt". Müller könne über parlamentarische Informationssysteme verfügen, Flurgespräche oder Inhalte aus Ausschüssen mitbekommen, Kontakte aufbauen. "Ein extrem rechter Gewalttäter bekommt darüber die Zeit, die Infrastruktur und Möglichkeiten, um seine politische Agenda zu betreiben", warnt die Linken-Politikerin.

Im Visier des Verfassungsschutzes

Rechtsextremismus-Fachleuten war Müller, laut "Correctiv" bereits lange vor dem Treffen nahe Potsdam ein Begriff: Er spielte laut Verfassungsschutz innerhalb der Identitären Bewegung lange eine zentrale Rolle und schrieb als Reporter des stramm rechten Magazins Compact. Als im März 2020 mehrere Dutzend Neonazis nach Lesbos reisten, war auch Müller mit vor Ort, angeblich als Reporter. Laut Berichten sollen einige versucht haben, Boote von Geflüchteten zu behindern. Offenbar wurde die Gruppe von Antifaschisten angegriffen: Ein Foto zeigt Müller mit geballter Faust, neben einem Mann mit blutverschmierter Glatze.

In rund 40 Theatern und Kinos in Deutschland und Österreich wurde die szenische Lesung per Livestream übertragen. In Wien gab es ein Public Viewing in der roten Bar des Volkstheaters, also an jenem Theater, dessen Intendant der Regisseurs des Abends in Berlin war: Kay Voges.

Im Volkstheater führten Politikwissenschaftler Bernhard Weidinger vom Dokumentations Archiv des österreichischen Widerstandes und die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl in die Materie ein. Weidinger lobte zwar die Aufdeckergeschichte von "Correctiv", zeigte sich aber auch ein wenig überrascht, ob des Neuigkeitgehaltes der Inhalte, die bei der Konferenz besprochen wurden. Sowohl AfD als auch die FPÖ hätten in ihrer gemeinsam Mission seit Jahren ähnliche Inhalte verbreitet. Zuletzt habe etwa ein Döbling Lokalpolitiker der FPÖ in einem rechtsextremen Medium öffentlich gefordert, dass man jedes Jahr mindestens 70.000 Menschen abschieben solle.

Strobl wies auch auf die "Reinheitsfantasien" hin, die etwa in den Plänen Martin Sellners steckten, Vertriebene an einen Ort in Afrika zu sammeln. Besonders interessant fand Weidinger bei zur Konferenz am Lehnitzsee aber die Rolle des Unternehmertums und der CDU sowie der Werteunion, die durch die Recherche von "Correctiv" bekannt wurde. Stehe die FPÖ nicht eigentlich in Österreich im Herbst auf dem Wahlzettel, fragte Strobl. Ja, sagte Weidinger, inhaltlich unterscheide sich die FPÖ nicht mehr von den Identitären. Außer, dass sie eine "Partei ist, die zu Wahlen antritt und die Farbe Blau führt". (Birgit Baumann, Colette M. Schmidt, 17. Jänner 2024)