Dejan Milojevic (1977-2024) AP

Salt Lake City (Utah) - Das NBA-Team der Golden State Warriors trauert um seinen Assistenztrainer Dejan Milojevic. Der 46-jährige Serbe hatte am Dienstag bei einem Mannschaftsessen in Salt Lake City einen Herzinfarkt erlitten. Milojevic wurde in ein lokales Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er laut Teamangaben am späten Mittwochvormittag. Das für denselben Tag angesetzte Gastspiel der Warriors bei den Utah Jazz hatte die nordamerikanische Basketball-Profiliga zuvor auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Verschiebung war mit einem "medizinischen Notfall" begründet worden. Die Warriors nannten Milojevic als Betroffenen, vorerst aber keine Details. Die traurige Nachricht kam im Lauf des Mittwochs. "Wir sind absolut am Boden zerstört wegen Dejans plötzlichem Ableben", sagte Golden States Chefcoach Steve Kerr. "Das ist ein schockierender und tragischer Schlag für alle bei den Warriors und eine unglaublich schwierige Zeit für seine Familie, seine Freunde und alle von uns, die die unglaubliche Freude gehabt haben, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Milojevic war in seiner dritten Saison als Assistenzcoach bei den Warriors tätig. Mit dem Team aus San Francisco gewann er 2022 den NBA-Titel. Davor war der Ex-Spieler in seiner Heimatstadt Belgrad als Chefcoach bei KK Mega Basket und bei KK Buducnost in Montenegro tätig. Als Aktiver wurde er von 2004 bis 2006 dreimal in Folge als wertvollster Spieler der Adriatischen Basketballliga (ABA) ausgezeichnet. (APA, 17.1.2024)