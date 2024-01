Wien – Spätestens seit seinem beachtlichen Ergebnis bei der Bundespräsidentenwahl 2022 gilt Dominik Wlazny mit seiner Bierpartei als ernstzunehmender politischer Player. Wlazny, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo, landete mit 8,3 Prozent auf dem dritten Platz. Entsprechend gespannt sind die Öffentlichkeit sowie der politische Mitbewerb, ob die Bierpartei auch bei der Nationalratswahl 2024 antreten will.

Das Ergebnis bei der Bundespräsidentenwahl 2022 begoss Dominik Wlazny mit einem gelblichen Getränk. APA/KLAUS TITZER

Diese Entscheidung gibt Wlazny am Donnerstagvormittag bekannt: Die Bierpartei lädt in Wien zu einer Pressekonferenz "anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl". Umfragen sahen die Partei zuletzt in der Gegend jener vier Prozent der Stimmen, die für den Einzug in den Nationalrat notwendig sind.

Antritt schon 2019

Es wäre nicht der erste Antritt der Bierpartei bei einer Nationalratswahl. Schon 2019 stand die Liste auf dem Stimmzettel, allerdings nur in Wien. Sie erreichte dann 0,1 Prozent der Stimmen. Bei der Wahl der Bezirksvertretungen in Wien erzielte die Partei einige Sitze in Bezirksräten. (red, 18.1.2024)