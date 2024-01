Parteichef Dominik Wlazny will bis Ende April 20.000 neue Mitglieder oder dem entsprechende Spenden, um in den Wahlkampf einzusteigen

Wien – Die Bierpartei tritt bei der Nationalratswahl 2024 an – sofern sie genug Unterstützung erfährt. Das hat Parteichef Dominik Wlazny am Donnerstagvormittag bekanntgegeben. Sein Ziel sind 20.000 neue Mitglieder oder eine dem entsprechende finanzielle Unterstützung. Der Mitgliedsbeitrag bei der Bierpartei beläuft sich aktuell auf 59 Euro pro Jahr, es geht also insgesamt um rund 1,2 Millionen Euro.

"Fit fürs Parlament und für die Wahl sind wir nur, wenn wir über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen", sagt Wlazny. Er habe Menschen aus den unterschiedlichsten beruflichen Ecken in seinem Team versammelt. "Das sind gute Leut'." Aber so eine Partei koste Geld, "auch ohne landesweite Plakatkampagne, die die Bierpartei sicher nicht machen wird". Dafür brauche es einen "gehörigen Stamm an Mitgliedern", nämlich 20.000 bis Ende April. Man könne die Partei auch ohne Mitgliedschaft unterstützen, aber man wolle keine Großspender.

Das Ergebnis bei der Bundespräsidentenwahl 2022 begoss Dominik Wlazny mit einem gelblichen Getränk. APA/KLAUS TITZER

Bildung, Gesundheit, Chancengleichheit

Inhaltlich setzt die Bierpartei auf Bildungspolitik, Chancen- und Generationengerechtigkeit sowie auf das Gesundheitssystem. "Eine goldene Kreditkarte darf nicht die Tür zu einer besseren medizinischen Versorgung sein", sagt der gelernte Arzt Wlazny. Auch bei den Kinderbetreuungsplätzen "tut sich zu wenig". Die Teuerung und ständig steigende Mieten würden die Menschen darüber hinaus belasten.

Spätestens seit seinem beachtlichen Ergebnis bei der Bundespräsidentenwahl 2022 gilt Wlazny mit seiner Bierpartei als ernstzunehmender politischer Player. Wlazny, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo, landete mit 8,3 Prozent auf dem dritten Platz. Entsprechend gespannt waren die Öffentlichkeit sowie der politische Mitbewerb, ob die Bierpartei auch bei der Nationalratswahl 2024 antreten will. Umfragen sahen die Partei zuletzt in der Gegend jener vier Prozent der Stimmen, die für den Einzug in den Nationalrat notwendig sind.

Antritt schon 2019

Es wäre nicht der erste Antritt der Bierpartei bei einer Nationalratswahl. Schon 2019 stand die Liste auf dem Stimmzettel, allerdings nur in Wien. Sie erreichte dann 0,1 Prozent der Stimmen. Bei der Wahl der Bezirksvertretungen in Wien erzielte die Partei einige Sitze in Bezirksräten. (red, 18.1.2024)