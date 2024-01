Im Jahr 2022 wurden 34 Kältetote verzeichnet. Derzeit ist in Niederösterreich wegen Glätte Vorsicht geboten, in Deutschland wird massenweise Schnee erwartet

Wien / Frankfurt am Main / München – 567 Kältetote hat es in den vergangenen 21 Jahren in Österreich gegeben. Das berichtete die Tageszeitung "Kurier" unter Berufung auf Zahlen der Statistik Austria. Die Zahlen schwankten über den Untersuchungszeitraum jedoch stark – von neun Todesfällen 2002 und 2018 über 46 Fälle im Jahr 2013 bis hin zu 34 Kältetoten im Jahr 2022.

Die Zahl der Kältetoten schwankt stark. APA/ROBERT JAEGER

Risikofaktoren

Der Grund für die Schwankungen sei schwer zu erklären, hieß es von der Wiener Berufsrettung in dem Bericht. Neben niedrigen Temperaturen gebe es weitere Risikofaktoren für den Kältetod, etwa das Alter. "Insbesondere junge wie auch besonders alte Menschen haben ein höheres Risiko, da die Wärmeproduktion aus bestimmtem 'braunen' Fettgewebe nicht funktioniert", wurde die Oberärztin der Wiener Berufsrettung Barbara Hallmann zitiert. Erfasst werden auch die Zahlen nach Bundesländern. Dabei führt Niederösterreich die Statistik klar an. Dort kam es seit 2002 zu 115 Fällen. Die wenigsten Kältetoten gab es laut Statistik Austria im Burgenland mit 23 kältebedingten Todesopfern. Wien liegt mit 50 Kältetoten im unteren Mittelfeld.

Mehrere Fälle in vergangener Woche

Vergangene Woche kam es gleich zu mehreren solchen Kältetodesfällen in Österreich. Bei derartigen Fällen handle es sich meist um Tod durch Unterkühlung (medizinisch: Hypothermie), erklärte Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes, gegenüber der APA. Ein Tod durch Erfrierungen oder Erfrieren komme eher nur im hochalpinen Bereich vor. "Auch Lawinenverunfallte sterben in der Regel nicht an Unterkühlung, sondern ersticken", sagte der Mediziner.

Werde eine unterkühlte Person noch lebend gefunden und in ein Spital gebracht, sei die Prognose gut, alles ohne bleibende Schäden zu überstehen. Für eine Unterkühlung brauche es "gar nicht so sehr diese kalten Temperaturen", hieß es von Schreiber. Die meisten Patientinnen und Patienten, die deshalb behandelt werden müssten, sind laut dem Mediziner alte Menschen, die nicht oder zu sparsam heizen, in Haus oder Wohnung stürzen, nicht mehr aufkommen und länger liegen bleiben, bis es jemand bemerkt.

Darüber hinaus seien auch Personen betroffen, die bei kalten Temperaturen im Freien zu liegen kommen und nicht mehr aufstehen können oder die Kälte aufgrund einer Alkoholisierung nicht spüren. Bei Wind oder einem Sturz in kaltes Wasser erfolgt die Abkühlung rascher.

Glätte in Niederösterreich

Ein aktueller Blick auf die Fahrbahnen: Derzeit kommt es im gesamten Landesgebiet Niederösterreichs abschnittsweise zu Glättebildung aufgrund von gefrierendem Regen, wie die Landesamtsdirektion am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Streueinsätze seien im Gange, heißt es weiter.

Massenweise Schnee in Deutschland erwartet

Wegen Glätte und Schnees sind zudem auf mehreren Autobahnen in Hessen und Rheinland-Pfalz nachts hunderte Fahrzeuge hängen geblieben. In Osthessen wurden die Insassen von Rettungskräften mit Decken und heißen Getränken versorgt. Wegen der anhaltenden Glättegefahr wurden am Frankfurter Flughafen auch für Donnerstag viele Flüge annulliert. In Köln starten wegen des Winterwetters keine Busse. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete für Donnerstag massenweise Schnee.

Der DWD riet Autofahrern auch für Donnerstag, dafür zu sorgen, neben ausreichend gefülltem Tank im Auto warme Bekleidung und Decken sowie warme Getränke und Lebensmittel mitzuführen.

Von der Eifel und dem Raum Köln über das Rothaargebirge bis nach Thüringen müssen sich die Menschen auf "anhaltende und teils kräftige Schneefälle" einstellen. Der DWD rechnete mit "unwetterartigen Neuschneemengen" bis zu 30 Zentimetern binnen 24 Stunden und warnte vor "erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schneebruchgefahr". "Schneefälle führen insbesondere im Tiefland immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen", so der Deutsche Wetterdienst. Schneefall sagte der DWD auch für die Südosthälfte voraus, für den äußersten Südosten anfangs Regen, später auch dort Schnee. Sonst soll es der Vorhersage nach einzelne Schneeschauer geben, dazwischen Auflockerungen. Zum Wochenende hin kann in Deutschland verbreitet mit sonnigem Winterwetter gerechnet werden. (APA, red, 18.1.2024)