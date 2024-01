USA Verleumdungsprozess gegen Trump: Ex-US-Präsident spricht von Hexenjagd

Einen Tag nach dem Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner in Iowa hat in New York ein Verleumdungsprozess gegen den Ex-US-Präsidenten begonnen. Die Kolumnistin und Autorin E. Jean Carroll fordert von ihm einen Millionenschadenersatz für verunglimpfende Äußerungen