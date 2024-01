Die Axiom-3-Mission bleibt vorerst am Boden. Foto: APA/AFP/GREGG NEWTON

In der Nacht auf Donnerstag hätte die private Axiom-3-Mission vier Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen sollen, doch die Verantwortlichen am Weltraumbahnhof in Cape Canaveral (Florida) entschlossen sich kurzfristig zu einer Verschiebung des Termins. Die Maßnahme verschaffe Space-X-Technikern mehr Zeit, um notwendige Datenanalysen des Fallschirmsystems der Falcon-9-Rakete abzuschließen, hieß es vonseiten der Nasa. Der Flug soll nun frühestens am Donnerstagabend (MEZ) stattfinden. Mit an Bord ist auch der erste türkische Astronaut, der 43 Jahre alte Luftwaffenpilot Alper Gezeravcı.

Die 14-tägige Mission Ax-3 wird von dem privaten US-Raumfahrtunternehmen Axiom Space in Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa organisiert. Eine Falcon-9-Rakete soll eine Dragon-Kapsel des US-Raumfahrtkonzerns Space X zur ISS bringen. Neben Gezeravcı gehen ein Schwede, ein Italiener und ein Spanier an Bord.

Raumflug im Wahlkampf

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan verspricht sich von der ersten ISS-Mission eines Türken einen Prestigegewinn für sein Land und für sich selbst. Wahlkampftaktisch geschickt hatte Erdoğan Gezeravcıs Teilnahme an der ISS-Mission im Mai 2023 zwischen den beiden Runden der Präsidentschaftswahl verkündet. Seitdem erinnert er seine Landsleute immer wieder an die Bedeutung der Mission.

"Wir sind dabei, unser Ziel zu erreichen, einen unserer Bürger in den Weltraum zu schicken", sagte Erdoğan vergangene Woche. "Sei stolz, Türkei!" Am Dienstagabend erklärte der Präsident, er betrachte diese Mission als "Symbol einer immer mächtigeren und sich behauptenden Türkei".

Schwedischer Esa-Astronaut

Gezeravcı ist sich der hohen Erwartungen bewusst. Er ist nach eigenen Worten bereit, "die Träume des türkischen Volkes in die Tiefen des Weltraums zu bringen". In einem Interview mit der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi betonte er aber zugleich, dass der Flug zur ISS für sein Land "kein Selbstzweck" sei. Vielmehr diene er dazu, "die Ziele unserer Weltraumforschung zu erreichen".

Auch der schwedische Astronaut Marcus Wandt, der von der europäischen Weltraumorganisation Esa zur ISS geschickt wird, hat viel vor. Während seines zweiwöchigen Aufenthalts will er 20 Experimente durchführen und zudem Experimenthardware an Bord der Internationalen Raumstation warten, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Mittwoch in Köln mitteilte.

Die Axiom-3-Crew (von links): Marcus Wandt (Schweden), Walter Villadei (Italien), Michael Lopez-Alegría (Spanien), Alper Gezeravcı (Türkei). Foto: APA/AFP/AXIOM SPACE/HATIM KAGHAT

Es ist demnach "das erste Mal, dass ein Esa-Astronaut auf einer kommerziellen Mission des US-Startdienstleisters Axiom gebucht wurde". An zehn von Wandts 20 Experimenten sind den Angaben zufolge deutsche Forschungsinstitute beteiligt. Es geht unter anderem um einen neuen Sprachassistenten für Astronauten, der mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet ist, um die Auswirkungen einer Raummission auf die Knochen, das Herzkreislaufsystem und das Gehirn des Menschen zu untersuchen sowie mögliche Luftverschmutzung in der ISS.

Raumschiff erreichte chinesische Raumstation

Unterdessen hat ein unbemanntes chinesisches Raumschiff erfolgreich die neue chinesische Raumstation erreicht. Die Tianzhou 7 (Himmelsschiff) dockte in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) an die Raumstation Tiangong (Himmelspalast) an, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Das mit Versorgungsgütern beladene Raumschiff war am Freitagabend vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet.

Derzeit befinden sich drei Astronauten an Bord der Raumstation. Noch in der ersten Jahreshälfte will China auch zum Mond zurückkehren. Im Rahmen der Mission Chang'e 6 sollen erstmals Proben von der Rückseite des Erdtrabanten gesammelt und zur Erde zurückgebracht werden. (red, APA, 18.1.2024)