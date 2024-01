Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) braucht einen neuen Chef oder eine neue Chefin. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz mitteilte, tritt SRG-Generaldirektor Gilles Marchand vorzeitig ab. Der 61-Jährige steht seit Oktober 2017 an der Spitze des Unternehmens. Der Grund für den Abgang ist der Zeitplan der Initiative "200 Franken sind genug".

Sie würde mit dem Ende von Marchands Amtszeit kollidieren und somit strategische Weichenstellungen erschweren. Die Initiative fordert eine drastische Senkung der Rundfunkgebühren, die in der Schweiz – wie seit 1. Jänner 2024 auch in Österreich – nach Haushalt zu zahlen sind.

Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Schweiz droht Ungemach in der Gebührenfrage: SRG-Chef Gilles Marchand geht vorzeitig. SRG

Wie berichtet, fallen in der Schweiz derzeit 335 Franken (348 Euro) pro Jahr und Haushalt an, um öffentlich-rechtliches Radio und Fernsehen zu finanzieren. Der sogenannten Halbierungsinitiative ist das aber um einiges zu viel. Sie fordert eine Deckelung auf 200 Franken (208 Euro) jährlich. Die Initiative um den Zürcher SVP-Nationalratsabgeordneten Thomas Matter hat im Sommer 2023 128.000 Unterschriften eingebracht.

Übergabe spätestens Anfang 2025

Mit dem vorzeitigen Wechsel an der Spitze wolle sich die SRG "auf die politischen Ereignisse vorbereiten, die sie 2026 mit der Initiative '200 Franken sind genug' und 2027 mit den Verhandlungen über die neue Konzession erwarten", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Spätestens Anfang 2025 solle ein neuer Generaldirektor oder eine neue Generaldirektorin einsatzbereit sein. Bis dahin bleibt Marchand im Amt.

Marchand würde seine Amtszeit mit Erreichen des 65. Lebensjahrs Anfang 2027 beenden. Dies würde jedoch eine Nachfolgelösung im Jahr 2026 mit sich bringen, also mitten in der Abstimmungsperiode, so die SRG. Der Schweizer Bundesrat soll seine Maßnahmen im Zusammenhang mit der "Halbierungsinitiative" im Juni 2024 beschließen. Das Parlament wird sich dann 2025 mit der Initiative und der Botschaft des Bundesrats befassen. Die Abstimmung ist für 2026 geplant. In der Folge wird 2027 die neue Konzession der SRG verhandelt und 2028 beschlossen, so der Zeitplan laut SRG.

Marchand wird wie folgt zitiert: "Es ist die bestmögliche Entscheidung im Interesse des Unternehmens. Die SRG muss sich auf einen neuen Zyklus vorbereiten, mit der Abstimmung über die Initiative, den Verhandlungen über die neue SRG-Konzession und der Ausarbeitung einer neuen mittelfristigen Finanzplanung." (red, 18.1.2024)