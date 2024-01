Lounge-Atmosphäre in der umgebauten, erweiterten Mooncity in Salzburg. Dort finden sich unter anderem auch aktuelle Elektrofahrzeuge aus der Markenwelt des VW-Konzerns. Während man sein Auto draußen lädt, kann man sich drinnen aber einfach auch entspannen und auf Kaffeehaus machen wie weiland in Tante Jolesch. Foto: Porsche Austria/Neumayr/Leopold

Ein Faclift nach vier Jahren bei Autos ist normal. Wenn dieser Rhythmus für Baulichkeit und Infrastruktur übernommen wird, ist es schon ungewöhnlicher, hat aber auch mit Autos zu tun. Die Rede ist von der Mooncity in Salzburg, bezeichnenderweise in der Sterneckstraße (mal sehen, ob die das auch umanglisieren). 2019, also 50 Jahre nach der Mondlandung, als Stammsitz von Moon Power, einer Tochter der Porsche Holding, eröffnet, wurde sie soeben "als Elektromobilität-Kompetenzzentrum neu konzipiert und erweitert", wie es zur Eröffnung hieß.

Da ist innen viel helles Holz in der Hütte, wie man so schön sagt, wirkt alles freundlich und einladend, nicht nur das WC, zu dem Menschen, die draußen ihr Auto laden, auch außerhalb der Öffnungszeiten Zugang erhalten. Psychologisch klug durchdacht also, um die Leute reinzuholen und ihnen bei der Gelegenheit vielleicht ein neues E-Mobil aus der VW-Konzernwelt oder eine Ladesäule für daheim anzudienen. Gegenwärtig stehen da, Blick nach links, ein ID.7, Porsche Taycan und ID. Buzz, Blick nach rechts ein Cupra Born, Audi Q4 e-tron und ein E-Mopperl von Mo. Dazwischen überall locker verstreute Sitzgelegenheit.

Klares Zeichen

Wir nehmen ganz links im theaterähnlichen Podium Platz und lauschen dem, was Porsche-Austria-Geschäftsführer Wilfried Weitgasser anlässlich der Neueröffnung – aus Mondstation Alpha wird Mondbasis Beta – zu künden hat. Unter anderem dies, Grundlage quasi: "Die Mooncity ist ein klares Zeichen: Wir setzen voll auf die Elektromobilität. Nur mit einem hohen Elektroautoanteil sind die Klimaziele der EU erreichbar." Dem Glaubensbekenntnis (und sage jetzt keiner: Moonsekte) folgt die ganz aktuell realitätsbezogene Ergänzung: "Auch weil momentan eine gewisse Verunsicherung der Menschen herrscht."

Porsche-Austria-Geschäftsführer Wilfried Weitgasser und Moon-Power-Chef Markus Tatzer bei der Neueröffnung. Foto: Porsche Austria/Neumayr/Leopold

Immerhin haben 2023 die fiskalisch und von den Importeuren multipel gestützten Elektroautos (47.621) bei den Pkw-Neuzulassungen (total: 239.150) erstmals die Dieselfraktion (46.569) überholt, für heuer erwartet Weitgasser aber "eine Seitwärtsbewegung", Stichwort Verunsicherung.

Gut frequentiert

Und damit zur Mooncity selbst. "Bisher hatten wir hier schon 170.000 Besucher, die hier ihr Auto geladen haben, sich informieren ließen oder Veranstaltungen ausgerichtet haben. Und das trotz Corona und Lockdowns."

Mit dem Umbau, der Erweiterung der Mooncity mausert sich diese nach Eigenbekunden zu "Österreichs größtem innerstädtischem Schnellladepark", drei Wechselstromstationen mit sechs Ladepunkten sowie sieben für Gleichstrom mit 13 Ladepunkten seien nun verfügbar.

So stellt sich die Baulichkeit in der Sterneckstraße 28–30 nach dem Umbau dar. Foto: Porsche Austria/Neumayr/Leopold

Man habe sich, so Weitgasser weiter, in den vier Jahren auch genau angesehen, was die Leute beim Laden so täten. Mailverkehr, telefonieren, sich bei Nachrichten auf den aktuellen Stand bringen, ausruhen, alles im Auto – aber auch aussteigen, strecken, dehnen, Gang aufs WC. Diese Erfahrungswerte sind demnach eingeflossen in die Umgestaltung, "wir wollen den Besuchern beim Laden eine neue Heimat geben", mit Beratung zu E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und Photovoltaik, ja, man kann jetzt sogar E-Autos des Konzerns probefahren, und damit: "Hallo Luna."

The lunatic is in my head ... nein, das ist Pink Floyd. Das hier, die Dame, mit der Weitgasser gerade kommuniziert, ist eine weitere Premiere der Mooncity. Eine KI namens Luna Starlight, "der Avatar der Mooncity". Die Avateuse, denn es ist eine Dame. Angesichts KI haben deren Kreateure auf billigen Blondinenwitz verzichtet und dafür Anleihen bei Angelina Jolie gemacht, wie es scheint. Luna beantwortet ab sofort Fragen zur E-Mobilität, gibt Fitnesstipps, lehrt Kinder Tanzschritte und verfolgt einen womöglich bis in asoziale Medien und Träume.

Zur Neukonzeption zählt auch eine KI-Premiere: "Luna Starlight", die digitale Dame ist sozusagen der Avatar der Mooncity. Selbige – also: die Mooncity – kann man auch für Präsentationen, Seminare und Veranstaltungen aller Art buchen. Foto: Porsche Austria/Neumayr/Leopold:

Und damit gehört das Podium, das reale vor realen Menschen und Intelligenzen, Moon-Power-Geschäftsführer Markus Tatzer. Die Mooncity ist ja sozusagen deren Aushängeschild, und Moon Power ist bereits breit aufgestellt. Das Un­ternehmen bietet, jetzt wieder ganz Hardware, das ganze Peripherspektrum, das Infrastrukturelle an, von der Wallbox bis zur Schnellladestation.

Zum Laden finden sich draußen nunmehr drei Wechsel- und sieben Gleichstromstationen mit sechs bzw. 13 Ladepunkten. Foto: Porsche Austria/Neumayr/Leopold

Interessant die Wachstumskurve. Betrug 2022 der Umsatz von Moon Power 20 Millionen Euro, waren es im Vorjahr schon 50, Prognose für heuer: 75. Analog die Anzahl der Mitarbeiter (46, 54, 80) und der Zuwachs der Ladepunkte (1.451, 2.590 auf heuer 4.500) sowie der geladenen Gigawattstunden (2,52/7,7/15).

"Wir sind mittlerweile in 24 Ländern tätig", so Tatzer, "neu hinzu kommen heuer die Schweiz, Polen, Malaysia und Singapur." Wobei Moon Power direkt aber nur in Österreich (Salzburg) und Deutschland (München) tätig ist.

Bereits profitabel

Ob man bei dem Geschäftszweig weiterhin drauflegen müsse, wollen wir anschließend im persönlichen Gespräch noch wissen. "Nach so kurzer Zeit schon waren wir im Vorjahr in Österreich erstmals profitabel und haben in Deutschland die Gewinnschwelle erreicht", freut sich Tatzer – und kündigt für heuer zwei weitere Standorte in Deutschland an: "Berlin und Frankfurt oder Hamburg." Und was nun der Umbau in Salzburg gekostet habe? "Ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ein mittlerer sechsstelliger Betrag." Konkret? "600.000 Euro." (Andreas Stockinger, 18.1.2024)