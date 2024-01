Kriminalität Gewalt in Ecuador eskaliert: Staatsanwalt ermordet

Der brutale Machtkampf zwischen Drogenkartellen und der Regierung in Ecuador hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: Der Staatsanwalt, der die Ermittlungen zu einer großen Geiselnahme in einem Fernsehstudio leitete, ist ermordet worden. César Suárez wurde in der Hafenstadt Guayaquil in seinem Auto getötet