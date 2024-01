In Europa und den USA stehen 2024 wichtige Wahlen an. Dementsprechend wächst die Befürchtung, dass es zum großangelegten Einsatz von KI-generierten Falschinformationen kommt. Die Wahlen in der EU müssen nach Ansicht der EU-Kommission in diesem Jahr besonders gegen Einflussnahme durch künstliche Intelligenz geschützt werden. Stichwort: Deepfakes.

Desinformation könne das Vertrauen nicht nur in einzelne Parteien, sondern in den demokratischen Prozess als ganzen untergraben, warnte EU-Kommissarin Vera Jourová am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Die Tech-Branche sollte darauf reagieren", sagte sie.

"Es ist wichtig, dass die Menschen die Chance haben, in freien und fairen Wahlen abzustimmen", betonte Jourová. Nötig sei im Fall von Desinformation eine schnelle Reaktion der sozialen Netzwerke. "Eine massive Überprüfung der Fakten sollte kommen", sagte sie.

Noch sei die Tech-Branche nicht ausreichend vorbereitet. Große Unternehmen hätten aber bereits angekündigt, ihre Systeme zu verstärken und zum Beispiel mehr Faktenchecker einzustellen. Jourová rief die Firmen auch auf, schon jetzt Deepfakes und KI-Produkte mit Labels zu versehen – noch bevor sie rechtlich dazu verpflichtet seien. Wähler müssten erkennen können, was kein von Menschen erstelltes Produkt sei.

Eine Frist für Big Tech

Die Europäische Kommission schickte am Donnerstag auf der Grundlage des Digital Services Act (DSA) Auskunftsersuchen an jene 17 Technologieunternehmen, die als sehr große Online-Plattformen (VLOPs) gelten. Aliexpress, Amazon, Apples App Store, Booking.com, Metas Facebook und Instagram, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Microsofts Linkedin, Bing, Pinterest, Snapchat, Tiktok, Youtube und Zalando wurden nun aufgefordert, bis zum 9. Februar weitere Informationen zu liefern. Konkret will die Kommission wissen, wie Forscherinnen und Forscher Zugriff auf Daten erhalten, die für bevorstehende nationale Wahlen, also auch jene in Österreich, und die Europawahl relevant sein könnten.

Der DSA ist im November letzten Jahres in Kraft getreten und verlangt von sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen, mehr zu tun, um illegale Inhalte und Risiken für die öffentliche Sicherheit zu bekämpfen. Die Kommission eröffnete im Dezember 2023 ihr erstes Prüfverfahren im Rahmen des DSA gegen das Social-Media-Unternehmen X, vormals Twitter. Das Unternehmen im Besitz von Elon Musk steht im Verdacht, systematisch gegen die Auflagen des DSA zu verstoßen. Es drohen Strafen von bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes. (APA, red, 18.1.2024)