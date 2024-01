2023 erstmals mehr Werbung in Österreich bei Google, Tiktok und Co als bei Medien; ORF gratuliert Van der Bellen; Austrofred mit Show auf ORF 3; Feuerameisen nähern sich RTL-Dschungelcamp; Verfolgungsjagd in Wien mit YouTube-Projekt "Manhunt"

Harald Vilimsky in der "ZiB 2": Was sind Lösungen, wenn es um Stimmung geht? - Der FPÖ-EU-Spitzenkandidat und Trump-Fan Harald Vilimsky konnte nicht erklären, wie genau er das FPÖ-Mantra des "Asylstopps" umsetzen würde

Harald Vilimsky bei Armin Wolf in der "ZiB 2". Screenshot: ORF-TVThek

Kipppunkt: Erstmals mehr Werbung bei Tiktok, Insta und Google als bei Medien - Werbebuchungen aus Österreich bei den Digitalkonzernen überflügelten mit einem Plus von zehn Prozent die klassischen Medien mit 2,4 Prozent Rückgang

Serienreif-Podcast: Dystopie und History: Was sind die großen Trends im Serienjahr 2024? - Jetzt anhören: "Serienreif" präsentiert die spannendsten Serien – von "The Regime" und "Penguin" bis "Griselda" und "Masters of the Air", inklusive Trash-Radar

ORF-Programm: Austrofred bekommt eine eigene Late-Night-Show auf ORF 3 - Der Musiker empfängt in "Austrofreds Barcelona" am 25. Jänner die Schauspielerin und Sängerin Ursula Strauss und den Akkordeonvirtuosen Otto Lechner

Medienmenschen 2024: Servus-TV-Moderator Michael Fleischhacker redet mit "News" - Gespräche mit VGN-Boss Horst Pirker könnten in regelmäßige Beiträge für das Magazin münden, aber "nichts ist fix". Medienmenschen 2024, Teil 49

Schweizer Rundfunk: SRG-Chef tritt wegen Volksabstimmung für weniger Rundfunkgebühren zurück - Gilles Marchand geht wegen des Zeitplans vorzeitig. Die "Halbierungsinitiative" fordert eine Senkung des Rundfunkbeitrags in der Schweiz auf 200 Franken pro Jahr

Modegeschichte: Cristóbal Balenciaga, der rätselhafte Couturier, ist nun Serienstar - Die Serie "Cristóbal Balenciaga" auf Disney+ beleuchtet die 30 Jahre währende Karriere des Basken in Paris. Was würde der verstorbene Modedesigner dazu wohl sagen?

Australien: Gefährliche Feuerameisen in der Nähe des RTL-Dschungelcamps - Ihre Attacken sind auch für Menschen sehr schmerzhaft und verursachen juckende rote Pusteln. RTL beobachtet die Lage "ganz genau"

"Positiv Verrückter": Ex-ORF-Sportchef Hans Huber wird 80 Jahre alt - Über 40 Jahre lang prägte der Wiener das Bild des ORF-Sports: "Das war mein Leben – und ist es auch noch immer"

Switchlist: Birnenkuchen mit Lavendel", "Beckenbauer", außerdem eine Reportage über kriminelle Welpenhändler und eine Dokumentation über Jubilar Alexander Van der Bellen - TV-Hinweise für heute Abend

