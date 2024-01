Unternehmer wie Elon Musk setzen große Hoffnung in die Besiedelung des Weltraums und in den Transhumanismus, also die Erweiterung des Menschen durch Maschinen. via REUTERS/POOL

Émile Torres hat ein ungewöhnliches Interesse: das Ende der Menschheit. Kürzlich veröffentlichte der:die US-amerikanische Philosoph:in und Historiker:in, der:die sich als nichtbinär identifiziert, ein mehrere hundert Seiten starkes Buch zu dem Thema. Darin übt Torres Kritik am Longtermismus – einer Denkrichtung, die die extrem ferne Zukunft und zukünftige Generationen für wichtiger hält als die Probleme der Gegenwart und die seit einigen Jahren besonders unter einflussreichen Personen im Silicon Valley beliebt ist. "Diese Ideologie ist höchst problematisch, weil sie drängende Probleme ignoriert", sagt Torres. Longtermisten werfen Torres wiederum vor, ihre Ansichten falsch darzustellen. Es gehe ihnen tatsächlich darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und auf existenzielle Risiken hinzuweisen. Wer hat in dieser Debatte recht?

STANDARD: Sie beschäftigen sich als Philosoph:in und Historiker:in seit vielen Jahren mit dem Ende der Menschheit. Warum?

Torres: Es gibt womöglich kein Thema, das bedeutender ist. Alles, was uns im Leben wichtig ist, hängt letztlich an unserem Überleben als Menschen. Gleichzeitig gibt es einige Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die glauben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit in diesem Jahrhundert ausstirbt, höher ist als jemals zuvor. Ein Grund dafür ist der Klimawandel: Viele sagen zwar, dass dieser nicht zum Ende der Menschheit führen wird, selbst wenn er katastrophal ausfallen wird. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es zu einem nicht mehr aufhaltbaren Treibhauseffekt kommt, der die Erde in die Venus verwandelt.

STANDARD: Es gibt Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, keine Kinder zu bekommen, weil sie diese nicht in einer vom Klimawandel beeinflussten Welt großziehen möchten. Strömungen wie das Voluntary Extinction Movement treten angesichts des Klimawandels und der Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt seit Jahren sogar für das freiwillige Aussterben der Menschheit ein. Das Motto der Strömung: "Mögen wir lange leben – und aussterben." Was halten Sie von solchen Ideen?

Torres: Ich sehe kein Problem darin, wenn Menschen sagen, dass sie keine Kinder mehr bekommen wollen. Angenommen, die Menschheit würde dadurch aufhören zu existieren: Das wäre nicht unbedingt etwas Negatives. Denn diese Entwicklung würde auf einer freiwilligen und friedlichen Entscheidung beruhen. Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, quasi bei null. Viel wahrscheinlicher wäre, dass die Menschheit durch weltweite Katastrophen ausgelöscht wird, die zu sehr viel menschlichem Leid führen. Wir steuern derzeit auf einige Kipppunkte unseres Planeten zu, die viele Teile unseres Planeten unbewohnbar machen könnten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, keine Kinder zu bekommen. Einerseits haben Kinder einen riesigen CO 2 -Fußabdruck. Andererseits will ich nicht, dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen, die von Katastrophen gebeutelt ist. Aber ich verurteile niemanden, der trotzdem beschließt, Kinder zu zeugen.

STANDARD: Ist es nicht eine sehr nihilistische Sichtweise, den Menschen als reinen Schadensverursacher auf diesem Planeten zu betrachten?

Torres: Es ist ein Fakt, dass die Menschheit bisher ziemlich viel Schaden an dieser Welt angerichtet hat. Wir haben zu einem Massensterben auf diesem Planeten beigetragen und diesen mehr verändert als jede andere Spezies in den vergangenen 3,8 Milliarden Jahren. Natürlich passiert auch viel Gutes auf dieser Welt. Aber gleicht das den ganzen Schaden aus? Ich denke nicht. Allerdings glaube ich daran, dass die Zukunft wesentlich besser sein kann als die Vergangenheit und die Gegenwart. Wir haben eine Verantwortung, zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen.

Durch den Klimawandel kommen auf künftige Generationen viele Herausforderungen zu. Einige Menschen, darunter auch Torres, sagen, dass sie deshalb keine Kinder bekommen wollen. APA/AFP/JOHAN ORDONEZ

STANDARD: In den USA arbeiten Tech-Milliardäre wie Elon Musk an ihrer persönlichen Version zur Rettung der Menschheit. Ihnen geht es etwa um die Besiedelung des Weltraums oder die Erweiterung des Menschen durch künstliche Intelligenz. Bieten uns diese Ideen einen Ausweg?

Torres: Solche Visionen sind höchst elitär und gefährlich. Elon Musk ging es nie darum, zu einer Verbesserung des Lebens möglichst vieler Menschen im Hier und Jetzt beizutragen. Stattdessen will er sich seinen Kindheitstraum verwirklichen, eines Tages auf dem Mars zu leben, verkauft diesen aber als Rettung der Menschheit. Aus moralischer Sicht hat Musk wie viele andere Milliardäre aus dem Silicon Valley sogar eine Rechtfertigung für dieses Vorhaben gefunden: nämlich im Longtermismus. Diese Ideologie besagt: Anstatt dich auf aktuelle Probleme wie die Armut in der Welt zu konzentrieren, bist du ein noch viel besserer Mensch, wenn du dich auf die langfristig wichtigen Dinge konzentrierst wie die Besiedelung anderer Planeten oder die Entwicklung künstlicher Intelligenz.

STANDARD: Inwiefern?

Torres: Longtermisten machen sehr spekulative Annahmen über die Zukunft. Sie sagen: Heute leben in etwa 1,3 Milliarden Menschen in Armut. Das ist in absoluten Zahlen zwar schlecht. Relativ zu der Zahl der Menschen, die in der Zukunft leben könnten, ist das allerdings nur ein Tropfen im Ozean. Es ist also viel wichtiger, sich den Milliarden zukünftigen Generationen zu widmen, die eines Tages auf der Erde leben werden, als den derzeit existierenden Menschen.

STANDARD: Ist es nicht gut, zukünftige Generationen in aktuelle Entscheidungen einzubeziehen?

Torres: Natürlich sollten wir uns damit beschäftigen, welche Auswirkungen unser Handeln heute auf die Generationen nach uns hat. Aber dafür müssen wir nicht hunderte Jahre in die Zukunft blicken. Denn diese Zukunft ist ohnehin unmöglich vorhersagbar.

STANDARD: Um welchen Zeithorizont geht es Longtermisten genau?

Torres: Wenn es die Menschheit schafft zu überleben, könnte sie die Erde wahrscheinlich noch für eine Milliarde Jahre besiedeln. Selbst wenn die nächsten zehntausend Jahre hart werden, wäre das noch eine extrem lange Zeitspanne. Wenn wir uns im Weltraum ausbreiten, könnten wir vielleicht noch weitere Billionen Jahre leben. Billionen Menschen könnten nach uns kommen. Wenn wir unser Leben in die digitale Welt befördern, wie es einigen Transhumanisten vorschwebt, könnten sogar noch wesentlich mehr Menschen auf dieser Welt leben.

Émile Torres übt starke Kritik am Longtermismus. Vor einigen Jahren gehörte Torres noch selbst zu dessen Befürwortern, hielt Vorträge am Future of Humanity Institute und schrieb Beiträge für das Future of Life Institute, das sich unter anderem von Elon Musk beraten lässt. privat

STANDARD: Wie soll so ein digitales Leben aussehen?

Torres: Die Vorstellungen unterscheiden sich da ein bisschen. Vielleicht würden Menschen ohne biologischen Körper auskommen, nur noch auf Computer-Hardware existieren und ihr Leben in rein virtuellen Welten leben. Oder sie laden ihr Gehirn vor dem Lebensende auf einen Computer hoch und können so auch nach dem biologischen Tod weiterleben.

STANDARD: Das klingt nicht gerade einladend.

Torres: Longtermisten geht es nicht darum, ob dieses Leben für jeden Menschen gut wäre. Stattdessen geht es darum, möglichst viele Menschen überhaupt in Zukunft auf diese Welt zu bringen. Je mehr Menschen es gibt, die ein halbwegs passables Leben führen, desto größer ist das gesamte menschliche Wohlergehen. Diese Sicht wird auch als totaler Utilitarismus bezeichnet. Wenn Menschen durch technologische Verbesserungen ihr Glücksempfinden dann noch ein wenig steigern können, umso besser. Am wichtigsten ist es für Longtermisten deshalb, existenzielle Katastrophen zu verhindern, die das Leben von potenziell Billionen zukünftigen Menschen gefährden könnten.

STANDARD: Um welche Katastrophen geht es da?

Torres: Jedenfalls nicht um den Klimawandel. Dieser ist meist nur eine Randnotiz, weil er laut Longtermisten wahrscheinlich nicht den Fortbestand der Menschheit gefährdet. Ebenso sind der Erste oder Zweite Weltkrieg, Aids oder die Pandemie aus dieser kosmischen Perspektive nur winzige Wellen auf dem großen Meer des Lebens. Longtermisten spielen diese Katastrophen herunter, was höchst problematisch ist. Stattdessen sehen sie die wirklich existenzielle Gefahr in einer übermächtigen künstlichen Intelligenz (KI). Das ist ziemlich ironisch, weil jene Longtermisten, die hinter Unternehmen wie Deepmind oder OpenAI stehen, selbst zur Entwicklung dieser Technologien beigetragen haben. Da Longtermisten nun aber erkannt haben, dass durch diese Technologien potenziell Billionen zukünftige Menschenleben auf dem Spiel stehen, wenn sie außer Kontrolle geraten, rechtfertigen beinahe alle Mittel den Zweck, eine übermächtige KI aufzuhalten. Es gibt einige Longtermisten, die beispielsweise argumentieren, dass Staaten bereit sein müssten, militärisch einzuschreiten, um eine derartige Entwicklung aufzuhalten, selbst wenn dadurch viele Menschen umkommen könnten. Um ihre fragwürdigen Utopien umzusetzen, befürworten einige Longtermisten extrem gefährliche und verantwortungslose Maßnahmen.

STANDARD: Kann eine übermächtige KI nicht tatsächlich eine große Gefahr in naher Zukunft sein?

Torres: Das hängt von einer Vielzahl von spekulativen Annahmen ab. Ein zentrales Argument ist, dass sich künstliche Intelligenz, sobald sie intelligent genug ist, immer weiter selbst verbessern könnte, sodass sie dem Menschen überlegen ist und möglicherweise zu seinem Untergang führt. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Technologien wie ChatGPT sind noch meilenweit davon entfernt, menschlicher Intelligenz auch nur nahe zu kommen. Das heißt jedoch nicht, dass künstliche Intelligenz keine Gefahren birgt. Sie kann etwa für die Verbreitung von Falschinformationen oder politische Propaganda missbraucht werden. Davor warnen Ethikerinnen und Ethiker schon seit Jahren. Sie müssen dafür aber nicht, wie es Longtermisten tun, völlig spekulative Thesen aufstellen und fragwürdige Utopien verfolgen.

STANDARD: Worauf sollten wir uns dann konzentrieren?

Torres: Es gibt sehr viel Leid in dieser Welt. Manches davon ist unvermeidbar, aber ein sehr viel größerer Teil wäre vermeidbar. Die Ungleichheit zwischen dem reichsten Prozent und den restlichen 99 Prozent der Welt gehört zu jenem zweiten Teil, ebenso der Klimawandel. In beiden Fällen könnten die riesigen Summen an Geld, die einigen Longtermisten zur Verfügung stehen, tatsächlich schon heute etwas bewirken. (Jakob Pallinger, 24.1.2024)