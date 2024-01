Außerdem eine Reportage über nachhaltige Möbel, die Comicverfilmung "The Dark Knight Rises" und "Alien 3"

19.40 REPORTAGE

Re: Nachhaltige Möbel Jedes Jahr landen 50 Millionen Möbelstücke auf dem Sperrmüll – bei immer knapper werdenden Holzressourcen. Start-ups kurbeln jetzt die Kreislaufwirtschaft für Möbel an, indem sie nachhaltige Möbel herstellen oder vermieten. Bis 20.15, Arte

Will einen Mordfall nicht abgeben: Emily Watson als Sozialarbeiterin in "Die Vertraute des Mörders", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ITV Studios

20.15 SERIENKILLER

Die Vertraute des Mörders (1–2/2) (Appropriate Adult, GB 2011, Julian Jarrold) Basierend auf den Ermittlungen gegen Fred und Rosemary West, eines der berüchtigtsten Serienkiller-Ehepaare Großbritanniens, erzählt der Zweiteiler die Geschichte der von Emily Watson gespielten Prozessbegleiterin Janet Leach. Bis 22.30, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight Rises (GB/USA 2012, Christopher Nolan)

Der britische Regisseur Christopher Nolan (Oppenheimer) dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. Mit The Dark Knight Rises führte er seine Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle konsequent düster zu Ende. Das Ergebnis gilt vollkommen zu Recht als eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 23.40, ProSieben

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Königinnen des alten Ägyptens (2–3/3) Der zweite und dritte Teil widmen sich Kleopatra II. und Selene, Kleopatras Tochter. Bis 0.05, ORF 2

23.00 DRAMA

Die Kommune (Kollektivet, DK/NL/S 2016, Thomas Vinterberg) Architekt Erik (Ulrich Thomsen) und seine Frau Anna ­(Trine Dyrholm) entscheiden sich in den 1970er-Jahren zu einem sozialen Experiment: Ihre große, geerbte Villa soll zur Kommune werden. Statt damit ihre Zweierbeziehung zu kitten, kommt es anders als gedacht. Verfilmung des Stücks, das Thomas Vinterberg zuvor am Wiener Burgtheater uraufgeführt hatte. Bis 0.45, One

0.35 SCIENCE-FICTION

Alien 3 (USA 1992, David Fincher) Ripley (Sigourney Weaver) schlägt mit einer Rettungskapsel auf einem Gefängnisplaneten auf. Mit dabei ein Alien, der den Planeten rasch noch ungemütlicher macht. Regisseur David Fincher lag bei der Realisierung seiner düsteren Vision mit dem Studio im Clinch, das Ergebnis ist aber sehenswert. Bis 2.25, Puls 4