In der größten Pleite der Wirtschaftsgeschichte schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger und Schaulustigen. Lokalaugenschein bei der Versteigerungsbesichtigungstour in der Wiener Signa-Zentrale

Geschichten von hohem Aufstieg und tiefem Fall faszinieren die Menschen, vor allem wenn sie mit der gebührenden Dramatik daherkommen. Der Aufstieg des René Benko verlief schillernd, mit protzigen Partys, glitzernden Immobilien und dem Selbstbewusstsein eines Konzerns, dessen Höhenflug keine Grenze zu kennen schien. Der Niedergang ist nicht weniger dramatisch. Donnerstag, Punkt 13 Uhr, Wiener Freyung: Durch die Signa-Holding-Zentrale, das einstige Herz des Konzerns, stapfen Horden an Schaulustigen. Billige Klobürsten stehen zum Verkauf, versehen mit dem gewissen Signa-Etwas.

Freundlich, aber bestimmt

Es ist die erste Gruppe von mehreren an diesem Tag. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Online-Auktionshauses Aurena stülpen jedem von rund 50 Besuchern ein buntes Band über den Arm, wie bei einem Konzertfestival. Danach wird man – freundlich, aber bestimmt und stets zur Eile gemahnt – ins Innere des Gebäudes geleitet.

Alles steht bei der Signa-Versteigerung zum Verkauf – sogar ein Signa-Monopoly. aurena.at

Alles wird veräußert, vom großen runden Besprechungstisch (3.000 Euro Rufpreis, "Oberfläche geledert", steht in der dazugehörigen Unterlage) über das Buch Post Otto Wagner (vier Euro) bis zu "Kopierpapier A3 und A2" (zehn Euro). Es ist eine Führung über zwei Stockwerke, bei der niemand etwas erklärt. Die Besucher durchqueren etwa ein Empfangszimmer, in dem das dreibeinige Signa-Logo in Marmor prangt, eingefasst in eine Holzvertäfelung. Es geht danach durch mehrere Konferenzräume, in denen sich unter Designerleuchten etwa der mittlerweile bekannte Konferenztisch findet. Von den Aurena-Leuten stets zum Weitergehen aufgefordert, passiert man schließlich ganz gewöhnliche Großraumbüros, wie sie sich in vielen Unternehmen finden. Sie sind verwaist, die Bildschirme ausgesteckt und mit weißen Pickerln versehen, die sie als Objekte der Auktion ausweisen. Dazwischen stehen Umzugskartons.

Normaler Arbeitstag

Nur zwei Mitarbeiterinnen sitzen noch da, tippen etwas in ihre Computer und essen dabei Clever-Kekse vom Billa, als wäre es ein ganz normaler Bürotag.

Unter den Besuchern – darunter viele ältere Semester in eleganten Wintermänteln – finden sich nur wenige professionelle Schnäppchenjäger, das lässt sich zumindest aus den Gesprächen schließen. Zwar gibt es auch diejenigen, die schon während des Rundgangs ausgewählte Objektnummern in ihre Handys diktieren, damit das Gegenüber am anderen Ende der Leitung mitsteigert. Andere fachsimpeln darüber, wie viel der Weiterverkauf auf Willhaben wohl einbringen würde. Aber die meisten sind offenkundig nur aus Schaulust hier.

"Nicht draufsteigen"

Und sie erweisen sich als erstaunlich gut informiert über alle Details der Causa Benko. Man freut sich, Modelle auf Regalen als Abbilder des Wiener Park Hyatt und des Hamburger Elbtower zu erkennen. Als zwischen Schreibtischen jene Signa-Fußmatten auftauchen, von denen in Medien viel die Rede war, bricht geradezu kollektive Begeisterung aus. "Nicht draufsteigen", mahnt eine Aurena-Mitarbeiterin. Und: "Bitte diese Richtung weitergehen."

Besonderes Interesse erregt eines der größten Büros, mit eigenem Vorzimmer und einer Signa-Schneekugel auf dem voluminösen Schreibtisch. War es gar das Büro von Benko persönlich? Enttäuschung macht sich breit, als ein Aurena-Mitarbeiter auf diese Frage nur mit den Schultern zuckt.

Gerade einmal zehn Minuten hat alles gedauert. Dann bugsieren die freundlichen, eiligen Mitarbeiter die Menge wieder das Treppenhaus hinunter. Es geht hinaus aus den Räumlichkeiten, die man bisher nur von außen kannte und die jetzt ausgeweidet daliegen. Unten auf dem Platz wartet die nächste Gruppe. (Joseph Gepp, 18.1.2024)