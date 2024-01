Nach dem extrem schlechten Jahr 2022, als sowohl die Finanzmärkte als auch die hohe Inflation den Pensionsbeziehern Kaufkraftverluste eingebrockt haben, sehen sich die heimischen Pensionskassen wieder auf Kurs. Im Vorjahr können die Anbieter im Schnitt einen Veranlagungsertrag von 6,4 Prozent erwirtschaften. Das stellt für Andreas Zakostelsky, Obmann des Wirtschaftskammer-Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen, "ein sehr gutes Ergebnis" für die 1,068 Millionen Kundinnen und Kunden dar. Insgesamt verwalten die Pensionskassen ein Vermögen von 26,8 Milliarden Euro.

Mehr als eine Million Menschen sind Kunden der heimischen Pensionskassen, davon beziehen fast 146.000 Personen eine Zusatzpension. IMAGO/Zoonar

Im Durchschnitt haben die fast 146.000 Leistungsbezieher eine Zusatzpension von 421 Euro monatlich erhalten – und zwar 14-mal im Jahr, wie Zakostelsky betont. Allein, im Jahr 2022 waren es noch monatlich 442 Euro. Allerdings mussten wegen des schwachen Veranlagungsergebnisses von minus 9,7 Prozent die Bezüge im Mittel um fast fünf Prozent gestrichen werden. Dazu kommt in beiden Jahren die hohe Inflation von 8,6 Prozent und nun 7,8 Prozent im Jahr 2023, sodass die Pensionsbezieher in diesem Zeitraum hohe Kaufkraftverluste hinnehmen mussten. Wegen des deutlichen Plus in der Veranlagung dürften heuer aber keine großflächigen Pensionskürzungen anstehen.

"Kein Angriff" auf erste Säule

"Keine Altersvorsorge hat die Aufgabe, die Inflation abzufedern", sagt Zakostelsky – um auf Nachfrage zu präzisieren, dass damit nur die zweite und die dritte Pensionssäule gemeint seien. Denn bei der staatlichen Pension wurden die Kaufkraftverluste durch die Teuerung sehr wohl zu Gänze ausgeglichen. Zakostelsky betont allerdings, "keinen Angriff auf die erste Säule" zu führen, sondern spricht sich für eine Kombination aus dem Umlageverfahren der staatlichen Pension und einer betrieblichen Zusatzpension aus. Das österreichische Pensionssystem stehe jedoch durch die demografische Entwicklung massiv unter Druck.

"Jeder Mensch in Österreich, der in Pension geht, hat im Normalfall weniger Pension als den letzten Aktivbezug", gibt der Kammerobmann zu bedenken. Diese Pensionslücke könne eine betriebliche Zusatzpension ausgleichen. Entgegen "so mancher Unkenrufe" hält er die zweite Säule für bedeutend für die Lebensqualität im Alter. "Es ist mehr als überfällig, das System der Zusatzpensionen endlich für alle Menschen in Österreich zu ermöglichen", fordert Zakostelsky.

Verpflichtende Zusatzpension

Er spricht sich für die Einführung "eines Obligatoriums", also einer verpflichtenden betrieblichen Zusatzpension aus – wie genau dies erfolgen soll, dazu will er sich jedoch noch nicht in die Karten blicken lassen. Zunächst gelte es Gespräche mit "allen Stakeholdern" darüber zu führen. "Das Thema ist komplex, aber absolut lösbar", sagt Zakostelsky, "es sind dingend Reformen erforderlich".

Die Alterssicherungskommission, der Vertreter der Sozialpartner angehören, müsse sich mit den drei Säulen des Pensionssystems auseinandersetzen, sagt Zakostelsky. Das sind neben der staatlichen Pension die betriebliche sowie die private Altersvorsorge. In dieser Legislaturperiode erwartet er aber angesichts einer "Restlaufzeit von unter zwölf Monaten" ohnedies keine Entscheidungen mehr.

Die Vorsorgekassen haben 2023 ein Veranlagungsergebnis von 4,6 Prozent für die rund 3,9 Millionen Anspruchsberechtigten der Abfertigung neu erzielt. (Alexander Hahn, 18.1.2024)