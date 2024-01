Am Nachmittag sprach Matthias Mayer noch vor versammelter Presse. Am Abend störte er offensichtlich alkoholisiert einen Empfang. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Kitzbühel - Immer ist etwas, zumindest rund um Kitzbühel. Die Aufregung gehört zur Highlightwoche des Ski-Weltcups wie der Kamm zum Hahn. Am Donnerstagabend hat Olympiasieger Matthias Mayer für einen Eklat gesorgt. Der Botschafter der Ski-WM in Saalbach 2025, der vor etwas mehr als einem Jahr seine Karriere beendet hatte, störte einen Empfang der niederösterreichischen Landesregierung und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Er bestieg einen Stuhl, schrie lautstark im Saal herum und verschüttete Rotwein. Mayer, der seit dieser Saison als Berater der österreichischen Abfahrtsteams fungiert, wurde hernach des Saales verwiesen.

Der Österreichische Skiverband reagierte mit einer schriftlichen Stellungnahme zu dem Vorfall: "Wir mussten heute mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, das Matthias Mayer seine gesundheitlichen Probleme, mit denen er schon seit längerer Zeit kämpft, noch nicht überwunden hat. Als Ski-Austria-Familie haben wir ihm gemeinsam mit allen Athleten, Kollegen und Partnern stets Halt gegeben."

"Wir wünschen Matthias Mayer alles Gute und hoffen, dass er möglichst bald wieder zu seiner Leidenschaft, dem Skisport zurückkehren kann. Auch in Rücksprache mit seiner Familie bitten wir um Respekt und Verständnis, dass wir keine weitere Auskunft geben können."

Wirbel um Arnie

Ganz anderen Wirbel gab es indes auch um Arnold Schwarzenegger, der am Münchner Flughafen eineinhalb Stunden lang vom Zoll angehalten wurde. Dem Hollywoodstar wurde vorgeworfen, er habe die Einfuhr einer Luxusuhr nicht angemeldet. Sie sollte laut Schwarzenegger, gegen den nun ein Steuerstrafverfahren läuft, bei einer Klima-Charity versteigert werden.

Die "Schwarzenegger Climate Initiative" teilte der Austria Presse Agentur (APA) indes mit, natürlich werde alles "ordnungsgemäß verzollt und versteuert". Schwarzenegger habe mit den Behörden kooperiert, "obwohl es eine inkompetente Untersuchung war, eine totale Komödie voller Fehler, die allerdings einen sehr lustigen Polizeifilm abgeben würde". Der 76-Jährige habe sofort zugestimmt, den Zoll auf – "man bedenke" – seine eigene Uhr zu bezahlen. Laut Bild berappte der "Terminator" 35.000 Euro.

Der Sprecher des Hauptzollamts München, Thomas Meister, erklärte: "Wir haben ein steuerrechtliches Strafverfahren eingeleitet." Die Uhr hätte "angemeldet werden müssen", es handle sich um "eine Einfuhr". Und: "Das gilt für jeden." Der Chronometer ist eine Spezialanfertigung, ein Unikat von Audemars Piguet. Bei der Versteigerung im Rahmen der Klima-Charity beim Stanglwirt in Going lag der Rufpreis bei 50.000 Euro. Ebendort steigt heute die traditionelle Weißwurstparty, Tickets gab es in den drei Kategorien Klassik (198,–), Gold (438,–) und Diamant (728,–). 2800 Gäste, heißt es, "genießen dieses einzigartige Event mit viel, viel Stimmung und musikalischen Gustostückerln".

Niederösterreich wirbt

Am Donnerstag war neben der Schwarzenegger-Uhr-Auktion auch der "Niederösterreich-Heurige" angesetzt. Kritik daran kam schon im Vorfeld von SPÖ und Neos. SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich legte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihrem Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) nahe, "künftig beispielsweise in geförderten Wohnbau statt in Kitzbühler Partynächte zu investieren". Widerspruch kam von der Niederösterreich-Werbung, sie betont einen "enormen" Werbewert, der die Kosten des Events weit übersteige. Im Laufe der Veranstaltung folgte der unrühmliche Auftritt von Mayer. (Fritz Neumann, Thomas Hirner, 18.1.2024)