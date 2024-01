Bei der IVF werden der Frau Eizellen aus dem Eierstock entnommen und im Laborglas mit den Samenzellen des Partners zusammengeführt. REUTERS/Kacper Pempel

Österreicherinnen und Österreicher werden immer später Eltern. Im Jahr 2022 bekam eine Mutter mit durchschnittlich 31,5 Jahren ihr erstes Kind. Das ist um 4,7 Jahre später als gut 30 Jahre früher (1989: 26,8 Jahre). Bei Hochschulabsolventinnen dauert es noch länger, bis das erste Kind kommt. Hierzulande ist die Hälfte der Akademikerinnen mit 35 noch kinderlos. Der Grund dafür ist vor allem eine Unvereinbarkeit von Familie und Beruf.

Späte Familienplanung hat Vorteile, birgt aber auch das Risiko, dass eine natürliche Schwangerschaft nicht mehr funktioniert. Gleichzeitig macht die Reproduktionsmedizin enorme Fortschritte. Wann ist man zu alt, um Kinder zu bekommen? Spielt dabei immer nur die Fruchtbarkeit der Frau eine Rolle? Ist Social Freezing die Lösung für ältere Eltern? Der STANDARD beantwortet die wichtigsten Fragen.

Frage: Wie lange sind Frauen fruchtbar?

Antwort: Wenn ein Mädchen auf die Welt kommt, sind alle Eizellen im Eierstock als Paket bereits vorhanden. Ab dem Moment der Geburt beginnen deshalb die Eizellen zu altern. Biologisch gesehen ist eine Frau im Alter zwischen 15 und 25 Jahren am fruchtbarsten. Je älter sie wird, desto mehr Eizellen gehen zugrunde oder haben genetische Defekte. Mit 35 Jahren sind rund die Hälfte der verbleibenden Eizellen genetisch defekt. Mit 40 sind es etwa zwei Drittel, und mit 45 Jahren sind es über 90 Prozent.

Frage: Und bei Männern? Können sie bis ins hohe Alter Väter werden?

Antwort: Während das Älterwerden bei Frauen einen enormen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat, können Männer theoretisch ihr Leben lang Kinder zeugen. Allerdings lässt die Spermienqualität circa ab dem Alter von 40 Jahren nach, was einen negativen Einfluss auf die Gesundheit des Kindes haben kann.

Frage: Lässt sich die Fruchtbarkeit messen?

Antwort: Ja, das funktioniert sogar gut. Die Samenqualität des Mannes kann man sehr leicht mittels Spermiogramms im Labor überprüfen. Frauen stehen verschiedene Art von Fruchtbarkeitschecks zur Verfügung. Sie können etwa das Anti-Müller-Hormon (AMH) messen lassen. Sein Wert zeigt an, wie viele Eizellreserven noch vorhanden sind. Der AMH-Wert allein ist jedoch noch nicht aussagekräftig genug, um eine Schwangerschaft zu prognostizieren.

Frage: Welche Risiken birgt eine späte Schwangerschaft?

Antwort: Das Alter einer Frau beeinflusst nicht nur die Anzahl der Eizellen, sondern auch deren Qualität. Man kann sich die Ovarien wie kleine Computerfestplatten vorstellen, sie speichern alle Lebensstileinflüsse, die ihnen unterkommen. Der Lebensstil hat also zumindest einen gewissen Einfluss. Je älter eine Frau ist, desto höher ist das Risiko einer Fehl- oder Frühgeburt. Auch genetische Defekte (wie etwas das Downsyndrom) und chronische Erkrankungen (beispielsweise Diabetes) beim Kind häufen sich bei älteren Eltern.

Frage: Ist die In-vitro-Fertilisation (IVF) für Frauen ab 35 eine Lösung?

Antwort: Mit jedem Lebensjahr der Frau sinkt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Bei der IVF werden der Frau, meist nach einer Hormonbehandlung, herangereifte Eizellen aus dem Eierstock entnommen und im Laborglas mit den Samenzellen des Partners zusammengeführt. Gelingt die Befruchtung und entwickeln sich die befruchteten Eizellen weiter, werden ein bis höchstens drei Embryonen in die Gebärmutter übertragen. Die Frau muss aber noch genügend befruchtungsfähige Eizellen haben. Das heißt, man kann der Natur so nachhelfen, es wird aber schwieriger, je älter eine Frau ist. Ab 43 Jahren haben IVF-Behandlungen kaum noch Erfolg, wie Studien zeigen.

Frage: Wäre Social Freezing eine Option für späte Eltern?

Antwort: Beim Social Freezing werden einer Frau Eizellen entnommen und kryokonserviert, also tiefgefroren. Das kann man schon in jungen Jahren tun, wenn die Qualität der Eizellen noch hoch ist. Will die Frau später ein Kind, werden die Zellen im Labor befruchtet und in die Gebärmutter eingesetzt. Damit können auch Frauen jenseits der 40 mit einer eigenen Eizelle – und vor allem ohne Qualitätsverlust – schwanger werden.

In Österreich ist das Social Egg Freezing aber derzeit gesetzlich verboten. Erlaubt ist die Kryokonservierung der Eizellen hierzulande nur, wenn medizinische Gründe vorliegen, die die Fortpflanzungsfähigkeit der Frau einschränken, wie Endometriose, Autoimmunerkrankungen oder Diabetes. Man nennt das dann Medical Freezing. In Deutschland, Tschechien oder Großbritannien hingegen ist Social Freezing erlaubt. (Nadja Kupsa, 19.1.2024)