In Österreich gibt es sehr strenge Regelungen, wer eine Kinderwunschbehandlung bekommen darf und wer nicht. Paare: ja. Singlefrauen: nein. Immerhin können gleichgeschlechtliche Paare seit einigen Jahren eine Fruchtbarkeitsbehandlung bekommen.

Wichtig ist dabei aber, dass es sich um Paare handelt. Alleinstehenden Frauen, egal ob homo- oder heterosexuell, dürfen das nicht. Das ist gleich auf mehreren Ebenen ein regelrechter Skandal: Es zeigt klar, welches Familienbild in Österreich immer noch vorherrscht – Kernfamilie gut, Alleinerziehende schlecht. Es ist eine massive Ungleichbehandlung alleinstehender Frauen. Und es geht an der Lebensrealität vieler Frauen vorbei.

Ausbildung, berufliche Etablierung, das Finden des richtigen Partners, all das trägt dazu bei, dass die Kinder immer später auf die Welt kommen. Gleichzeitig nimmt die Fertilität ab Mitte 30 radikal ab. Und das ist eine Tatsache, der auch unsere moderne Medizin wenig entgegensetzen kann.

Das Argument, für eine Singlefrau sei es ungemein schwieriger, ein Kind großzuziehen, benachteiligt Frauen nicht nur, es nimmt sie auch nicht ernst. Genug Frauen ziehen ihre Kinder alleine auf und zeigen, wie gut sie das können. Gleichzeitig wird sich keine Frau leichtfertig dazu entscheiden, die Verantwortung für ein Lebewesen, emotional wie finanziell, ganz alleine zu übernehmen. Entscheidet sie sich dafür, ist das ein wohlüberlegter Entschluss, den sie auch finanziell durchgedacht hat. Wir sprechen hier von absoluten Wunschkindern.

Ist es sinnvoll, rechtliche Voraussetzungen zu schaffen? Etwa die notariell beglaubigte Verpflichtung einer Person, die Verantwortung für das Kind zu übernehmen, sollte der Mutter etwas zustoßen oder sie in finanzielle Nöte kommen? Absolut. In Deutschland etwa wird das so gehandhabt. Aber es ist nicht zeitgemäß, einer Frau, nur weil sie keinen Partner hat, den Kinderwunsch zu verweigern. Österreich sollte hier endlich in der Lebensrealität der Menschen ankommen. (Pia Kruckenhauser, 19.1.2024)