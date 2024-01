Die Eizellenspende ist in Österreich seit neun Jahren erlaubt. Trotzdem wird das Angebot kaum in Anspruch genommen

Der Vorgang der Eizellenspende ist medizinisch aufwendig. REUTERS

In Österreich ist nicht nur die Samenspende, sondern seit 2015 auch die Eizellenspende erlaubt. Die Spende ist nicht anonym. Das heißt, mit 14 Jahren ist es dem Kind erlaubt, identifizierende Daten zur Spenderin zu erfahren. Der Vorgang der Eizellenspende ist aber medizinisch aufwendig und kann auch die spätere Fruchtbarkeit der Spenderin beeinflussen. In manchen Ländern kann deshalb eine Geldsumme dafür bezahlt werden. Das ist in Österreich nicht der Fall. Eine Spenderin darf nur eine Aufwandsentschädigung für die Kosten bekommen, Kinderwunschzentren dürfen auch keine Werbung für die Eizellenspende machen. All diese Faktoren führen dazu, dass es kaum Eizellenspenderinnen gibt. Paare können aber selbst eine Freundin oder Verwandte in die Zentren mitbringen. (Nadja Kupsa, 19.1.2024)