Pjöngjang will damit laut eigenen Angaben die gemeinsamen Militärmanöver der USA, Südkoreas und Japans abschrecken

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gab zuletzt die Wiedervereinigung auf und erklärte Südkorea zum "Hauptfeind". APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR

Pjöngjang – Nordkorea hat offenbar aus Protest gegen die in dieser Woche stattgefundenen gemeinsamen Militärübungen von Südkorea, den USA und Japan einen Test seines Unterwasser-Atomwaffensystems durchgeführt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, soll das System "Haeil-5-23" in den Gewässern vor der Ostküste getestet worden sein. Ein konkretes Datum wurde dabei aber nicht genannt.

Die Unterwasser-Nuklearwaffen würden weiterhin die Militärmanöver der Seestreitkräfte der USA und ihrer Verbündeten abschrecken, sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums laut KCNA. Die Seestreitkräfte Südkoreas, der USA und Japans haben in dieser Woche bis Mittwoch eine dreitägige gemeinsame Übung an der Seite des US-Flugzeugträgers Carl Vinson abgehalten, um ihre Reaktionen auf die Drohungen des mit Atomwaffen ausgestatteten Landes zu verbessern. (APA, Reuters, red, 19.1.2024)