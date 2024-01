Früher sei es Usus gewesen, dass Rechtsanwaltskosten von der Gemeinde übernommen werden, rechtfertigt sich Hannes Koza. Symbolbild. imago/CHROMORANGE

Diese Geschichte begann damit, dass Hannes Koza eine falsche Behauptung verbreitete. Das gab der schwarze Vösendorfer Bürgermeister damals selbst auf X (vormals Twitter) unumwunden zu. Das musste Koza auch. Immerhin behauptete er auf dem sozialen Netzwerk, dass die Kinderfreunde in Wien "Hass, Neid und Missgunst" lehren würden. Daraufhin leiteten die Wiener Kinderfreunde rechtliche Schritte ein. "Ich widerrufe diese Behauptung als unwahr und entschuldige mich für meine Wortwahl“, postete Koza daraufhin auf X. Doch damit war die Sache nicht erledigt.

Wie das Boulevardblatt "Krone" berichtete, wurden die Anwaltskosten für Kozas Vergleich über die Stadt Vösendorf als "Beratungskosten" für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos abgerechnet. Konkret geht es um eine Summe von von 1.129,32 Euro, die Koza wohl tatsächlich refundiert bekommen habe.

Ein Wiener Anwalt brachte deshalb eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein. "Das geschilderte Verhalten ist möglicherweise strafbar und könnte die objektiven Tatbestände Veruntreuung, Schwerer Betrug und Amtsmissbrauch erfüllen", heißt es laut "Krone" in der Anzeige.

Auf X half auch Siegi Lindenmayr (SPÖ) bei der Verbreitung von Kozas Widerruf.

Posting von Siegi Lindenmayr auf X. X-Screenshot

Der Anzeige beigelegt seien auch zwei Honorarnoten dieses Anwalts. Eine davon sei echt, die andere mutmaßlich gefälscht, wie es in dem Schreiben heißt. Der angeblich gezinkten Rechnung sei nicht nur das Wort "Feuerwehrkonto" handschriftlich beigefügt worden, sie unterscheidet sich laut dem besagten Anwalt auch in mehreren Punkten. So stehe das Aktenkürzel der Kanzlei nicht unter dem Datum; der Betreff sei anders formuliert; die zu hinterfragende Honorarnote sei an "Bgm. Hannes Koza" gerichtet und nicht an "Hannes Koza"; ein Vermerk sei verschwunden, und nicht zuletzt weise auch das Schriftbild eine größere Schriftgröße auf.

"Es besteht daher der dringende Verdacht, dass die 'Honorarnote' vom Verdächtigen gefälscht wurde, um sich die privat verursachten und geschuldeten Anwaltskosten von der Gemeinde Vösendorf rechtswidrig ersetzen zu lassen“, schreibt der Anwalt in seiner Sachverhaltsdarstellung, die mittlerweile auf X kursiert.

Florian Klenk postete die beiden Honorarnoten auf X.

Posting von Florian Klenk auf X. X-Screenshot

In der "Krone" macht Koza kein Geheimnis daraus. Der "Kostenersatz" sei tatsächlich über ein falsches Konto verbucht worden. "Ein Fehler, der passiert ist und nicht passieren hätte sollen. Als Vorstand des Gemeindeamtes und Vorgesetzter der Gemeindebediensteten übernehme ich dafür natürlich die Verantwortung. Letztlich ist es aber egal, über welches Buchungskonto die Buchung erfolgt, weil sämtliche Buchungskonten der Marktgemeinde Vösendorf zuzuordnen sind“, erklärt Koza im Boulevardblatt.

Koza hat das Geld laut eigenen Angaben an die Marktgemeinde rücküberwiesen. Allerdings sieht der Bürgermeister in der Causa eigentlich gar kein Problem. Früher sei es Usus gewesen, dass Rechtsanwaltskosten von der Gemeinde getragen werden. Bei seinem roten Vorgänger habe das niemanden gestört. Um künftigen "Anschuldigungen" zu entgehen, will Koza nun aber Richtlinien einführen.

Wann die Gemeinde Anwaltskosten übernimmt

Aber ab wann können den Anwaltskosten von der Kommune tatsächlich übernommen werden? Laut Gemeindebund bleibt das eine Auslegungssache. Themen, die eine Gemeinde als Ganzes betreffen – etwa rechtliche Beratung oder Mediationsverfahren – würden darunter fallen, sagt ein Sprecher auf STANDARD-Nachfrage. Ebenso betroffen sind Fälle, die den Bürgermeister als Behörde betreffen, beispielsweise bei Problemen in Bauverfahren: "Alles andere müsste sich der Bürgermeister vom Gemeinderat oder vom Vorstand genehmigen lassen."

An einen Rücktritt denkt der Bürgermeister übrigens nicht. Die politische Konkurrenz legt ihm diesen Schritt wenig überraschend nahe. "ÖVP-Bürgermeister Koza wird verdächtigt, Rechnungen zu fälschen, um seine Privatausgaben der Gemeinde zu verrechnen. Betrug, Amtsmissbrauch, Untreue? Wann gibt es Konsequenzen?", twitterte etwa der Chef der SPÖ Niederösterreich, Sven Hergovich. (Jan Michael Marchart, 19.1.2024)