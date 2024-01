Das Spiel wird eine völlig eigenständige Geschichte zwischen dem ersten und dritten Kinofilm erzählen. Machine Games / Bethesda

Nachdem es sehr schnell still um den Xbox-Hoffnungsträger "Starfield" vom Vorjahr geworden ist, gieren Xbox-Fans nach neuen Exklusivtiteln. Am Donnerstag wollte Microsoft mit der Xbox Developer Direct gute Stimmung verbreiten und einige Hochkaräter ankündigen, die bereits 2024 das Gamer-Herz schneller schlagen lassen sollen.

Indiana Jones

"Indiana Jones and the Great Circle" war wohl die größte Überraschung des Events. Als Indiana Jones wird man in bewährter Weise für die Franchise gegen Nazis kämpfen und magische und religiöse Relikte jagen. Produziert wird das Spiel von Machine Games, das zuletzt etwa mit den "Wolfenstein"-Games sein Können beweisen konnte. Das erklärt vielleicht auch, warum auch das neue Indy-Game aus der Ego-Perspektive gespielt wird und nur in Klettersequenzen in die dritte Person schaltet.

Der Mix aus Action und Rätseln soll Spieler noch in diesem Jahr begeistern. Das Video macht in jedem Fall Lust auf mehr, auch weil man dank moderner Technik und offenbar der nötigen Lizenzrechte dem virtuellen Indy das Gesicht von Harrison Ford verpassen durfte. Das Spiel wird selbstverständlich im Gamepass erscheinen, verspricht Microsoft. Die vage Zeitangabe "2024" lässt aber vermuten, dass sich das Spiel auch noch verschieben könnte.

Hellblade 2

Gefühlt wurde "Senua's Saga: Hellblade 2" schon vor sehr vielen Jahren angekündigt und immer wieder mit neuen Videoschnipseln daran erinnert, dass sich das intensive Actionspiel noch immer in Entwicklung befindet. Nun hat Microsoft sich endlich zu einem Releasetermin bekannt: "Hellblade 2" wird am 21. Mai für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Nach dem starken Debüt im Jahr 2017 wird es nun aber wirklich Zeit, dass wir erneut als Senua ein weiteres Abenteuer erleben dürfen.

Avowed

Mit "Avowed" wurde schon vor längerer Zeit ein neues Action-Rollenspiel von Obsidian Entertainment angekündigt. Auf dem Event am Donnerstag wurden neue Gameplay-Szenen gezeigt und das Releasedatum zumindest einmal in das Zeitfenster Herbst 2024 gelegt. Ein wenig an "Skyrim" angelegt wird man mit klassischen Nahkampfwaffen oder auch Magie eine spannende Welt erkunden können. Optisch sieht das Ganze schon sehr schick aus, und aufgrund der Erfolgsgeschichte des Entwicklers kann man davon ausgehen, dass auch inhaltlich einiges im fertigen Spiel geboten wird. Vorsichtige Vorfreude darf aufkommen.

Visions of Mana

Während der Großteil der gezeigten Spiele an diesem Abend sich sehr erwachsen präsentierte, stellte der japanische Spielehersteller Square Enix auf dem Event das putzige "Visions of Mana" vor. Offiziell schon im Dezember angekündigt, wurde diesmal auch zahlreiches Gameplay gezeigt und mehr auf die Möglichkeiten im Spiel eingegangen.

Als junger Val wird man eine offene Welt erkunden dürfen und in Echtzeitkämpfen mit einer Gruppe von Verbündeten um Erfahrungspunkte kämpfen. Im Sommer wird man das Spiel auf Xbox Series X/S und PC bereits spielen dürfen.

Ara: History Untold

"Ara: History Untold" ist ein historisches Strategiespiel, mit dem man die Geschichte der Menschheit selbst ein wenig umschreiben darf. Mit Figuren wie Jeanne d'Arc oder Dschingis Khan an der Seite des Spielers wird man um Land und technischen Fortschritt kämpfen. In der komplexen Simulation gilt es, Städte zu bauen, auf die richtigen Technologien zu setzen und diplomatisches Geschick zu beweisen.

Optisch schick aufgemacht, verspricht Entwickler Oxide Games, dass das Spiel im Herbst 2024 für Xbox Series X/S und PC erhältlich sein wird.

Einschätzung

"Indiana Jones" war sicher eine willkommene Überraschung, um sich als Xbox-Spieler ein wenig mehr auf das Spielejahr 2024 freuen zu können. Die Entscheidung, ein "Uncharted" in Ego-Perspektive zu erleben, ist in jedem Fall mutig, Entwickler Machine Games hat aber schon mehrfach bewiesen, dass er sein Handwerk versteht. Zusammen mit der starken Marke könnte tatsächlich nach langer Zeit ein wirklich starker, zumindest im Konsolenbereich exklusiver Titel auf der Xbox erscheinen.

Ansonsten war das Programm allerdings ein wenig mau. "Hellblade 2" ist schon lange überfällig, und der Mai ist auch noch ein Stück entfernt. Man kann nur hoffen, dass Microsoft aus dem Vorjahr gelernt hat und anstatt Versprechungen in diesem Jahr gute Spiele für sich sprechen lassen wird. Auch "Avowed", "Visions of Mana" und "Ara" haben Potenzial, den Spielekatalog qualitativ zu verstärken.

Man darf gespannt sein, ob Sony demnächst mit einem eigenen Event kontert. So richtig unter Druck wird man sich nach den paar gezeigten Spielen aber wohl nicht fühlen. (aam, 19.1.2024)