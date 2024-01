Die Ehefrau des Getöteten kritisierte, ihr Mann hätte einen psychiatrischen Notdienst statt eines Polizeieinsatzes gebraucht. IMAGO/CHROMORANGE

Bad Sauerbrunn / Eisenstadt – Nach den tödlichen Schüssen eines Polizisten auf einen mutmaßlichen Machetenangreifer in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine Tatrekonstruktion beantragt. Wann diese durchgeführt wird, wurde nicht bekanntgegeben. Es handle sich dabei um einen weiteren Schritt im Ermittlungsverfahren, hieß es am Freitag zur APA. Bei dem Vorfall Anfang Jänner hat ein Polizist den mutmaßlichen Angreifer erschossen.

Die Exekutive war damals aufgrund einer Familienstreitigkeit zu dem Einfamilienhaus gerufen worden, wie es danach in einer Aussendung der Landespolizeidirektion hieß. Beim Eintreffen am Einsatzort habe ein 55-Jähriger dann zunächst seine Frau und die zwei Beamten mit einer Machete bedroht und einen davon auch verletzt. Als der mutmaßliche Täter sich mit Worten und Pfefferspray nicht beruhigen ließ, kam es zum Einsatz der Dienstwaffen – wodurch er tödlich getroffen wurde. Dies bestätigte auch die Obduktion. Die 60-jährige Ehefrau des Toten kritisierte später die Vorgangsweise der Polizei in einem Facebook-Posting. Sie meinte, ihr Mann hätte einen psychiatrischen Notdienst statt eines Polizeieinsatzes gebraucht.

Das schriftliche Gutachten zur Obduktion ist noch ausständig, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Petra Bauer. "Es wurde eine Tatrekonstruktion beantragt, und diese wird durchgeführt", erklärte sie weiter. (APA, red, 19.1.2024)