Will.I.Am, Gründungsmitglied der Black Eyed Peas, will Kreativschaffenden mit einer App helfen. REUTERS

Die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) auf Wirtschaft und Gesellschaft gehören zu jenen Themen, die beim aktuellen Jahresmeeting des World Economic Forum (WEF) in Davos am intensivsten diskutiert werden. Zwischen den zahlreichen Politikerinnen, Managern und anderen Entscheidungsträgern findet sich auch das eine oder andere Gesicht aus der Popkultur – darunter Will.I.Am, seines Zeichens Rapper der Black Eyed Peas und Entrepreneur.

In einer Kolumne in der "Financial Times" erläutert die Journalistin Gilian Tett, dass der berühmte Rapper in die branchenüblichen Untergangsfantasien nicht mit einstimmen will, ganz im Gegenteil. Stattdessen habe er auf einer von ihr moderierten Podiumsdiskussion davon geschwärmt, dass KI zu mehr sozialer und wirtschaftlicher Chancengleichheit führen werde. Die Technologie werde "Barrieren durchbrechen" für jene Menschen, die "nichts haben".

Fairness im Musikbusiness

Das sind ungewöhnliche Aussagen für einen Vertreter der Musikindustrie, denn immerhin hatte unter anderem ein Fake-Duett zwischen Drake und The Weeknd die Branche im vergangenen Jahr umgetrieben und eine bereits bestehende Diskussion um Urheberrechte weiter angeheizt. Mit KI ist es nicht nur einfach, Melodien, Beats und Akkordabfolgen zu gestalten, es können Stimmen diverser Künstlerinnen und Künstler täuschend echt kopiert werden. Die Rapper, deren Stimmen dabei genutzt werden, sehen dafür meist keine Entlohnung.

Die Europäische Union will darauf nun reagieren: Anfang 2024 wurde die Initiative für eine verstärkte Regulierung des Musikmarktes vorgestellt. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Plattformen wie Spotify ihre Algorithmen und Empfehlungstools offenlegen sollen. Außerdem soll ein Label über rein via KI generierte Werke informieren.

Jobs im Umbruch

Doch es dürfte dem Rapper nicht um die Musikbranche allein gehen, wie die Autorin in ihrer Kolumne ausführt. In diesem Kontext zitiert sie diverse Studien, laut denen in den kommenden Jahren etliche Jobs durch KI verändert oder gar vernichtet werden. Laut einer Studie des IMF sollen weltweit rund 40 Prozent durch den Einsatz von KI transformiert werden. Und vor allem entwickelte Volkswirtschaften wie Österreich sollen davon betroffen sein.

So habe die Automatisierung im 20. Jahrhunderts zu großen Umbrüchen in manuellen Jobs geführt, durch KI sollen im 21. Jahrhundert hingegen vor allem Tätigkeiten betroffen sein, die bisher einen hohen Bildungsgrad voraussetzten: Künftig soll es auch ohne Studium leichter sein, einen juristischen Text zu interpretieren oder Programmcode zu schreiben.

Und während dies in den entsprechenden Jobs für Unwohlsein sorgt, sieht der Rapper genau hier Potenzial: Wer zuvor aufgrund schwächerer Finanzmittel und somit schlechterer Ausbildung geringere Aufstiegschancen hatte, der kann dies nun durch Zuhilfenahme von KI-Tools wettmachen. Andererseits, so merkt die Autorin in der Kolumne an, könnten bisherige Entscheidungsträger ihre Position nutzen, um künstliche Eintrittsbarrieren zu schaffen und somit ihre Stellung zu erhalten.

Co-Moderation mit KI-Bot

Will.I.Am selbst setzt jedenfalls derzeit ein eigenes KI-Projekt um. Für den US-Radiosender SiriusXM startet er eine Sendung, die er gemeinsam mit einem KI-Bot moderiert, welcher wiederum auf den Namen "qd.pi" hört. Diskutiert werden Musik, Popkultur und diverse Themen aus dem KI-Umfeld. Der Rapper betont, dass der Bot dabei "ultra-freaking faktisch und analytisch" sei, er selbst hingegen "ultra-freaking bunt und expressiv".

Zum Einsatz kommt dabei auch Will.I.Ams App mit dem Namen FYI.AI, wobei "FYI" für "Focus Your Ideas" steht. Es handelt sich dabei um ein Produktivitätstool, das sich spezifisch an Kreativschaffende richten soll. Der Rapper versucht sich immer wieder an Geschäftsideen im IT-Bereich. Vor ein paar Jahren hat er versucht, mit seinem Start-up I.am+ eine Alternative zu Smart Assistants wie Siri oder Alexa zu schaffen, konnte sich damit aber nicht gegen die starke Konkurrenz behaupten. (stm, 19.1.2024)