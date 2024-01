Ist es eine gute Idee, eine Vertreterin von Kitzbühel-Tourismus über Tourismus in Kitzbühel zu befragen? Welche Antworten sollen da von jemandem kommen, dessen Aufgabe es ist, den Ort touristisch zu vermarkten? Die Skepsis stellte sich als berechtigt heraus.

In der "ZiB 3" durfte also Viktoria Veider-Walser erzählen, wie imposant die Besucherzahlen am Hahnenkamm-Wochenende sind ("Wir haben 90.000 Besucher innerhalb von drei Tagen, und das bei 8.000 Einwohnern"), sie sprach über den sehr wichtigen Wirtschaftsfaktor, über den medialen Werbewert, über das Verbot von hartem Alkohol als verantwortungsvolle Maßnahme der Stadtgemeinde Kitzbühel. Aus ihrer Sicht freilich legitim. Für uns Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als erwartbar.

Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel-Tourismus, im "ZiB 3"-Gespräch. Screenshot: TVThek.orf.at

Im zweiten Fragenkomplex von Moderatorin Kathrin Pollak ging es um sinkende Nächtigungszahlen, Bettenverlust, Strukturprobleme. Auch hier macht Veider-Walser ihren Job, erwähnt die Wertschöpfungsdaten ("Kitzbühel liegt beim Umsatz pro Bett an allererster Stell im Tirol-Vergleich"), erwähnt aber auch den "hohen Bettenverlust" der letzten zehn Jahre. Die Frage, wie sie dem Rückgang bei Drei-Stern-Betten beikommen will, hebt sie geschickt auf eine höhere Ebene ("Dieses Thema beschäftigt den gesamten Tourismus"), spricht von einem Übergabeproblem und davon, dass man animieren und motivieren könne, um klarzumachen, dass der Tourismus eine "sehr sehr tolle Sparte ist, um dort zu arbeiten".

ZIB 3: Touristikerin zum Hahnenkamm-Event

Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, beschreibt die Bedeutung der Hahnenkammrennen für ihren Ort. Außerdem kommentiert sie Schickeria-Vorwürfe gegenüber dem Nobelskiort. ORF

Auch die Frage nach dem Image von Kitzbühel als Urlaubsdestination für die Schickeria lächelt sie professionell weg, spricht von einem "zweischneidigen Schwert", der hohen Dichte an "Premiumhotellerie", gibt aber auch zu, dass dieses Image für die 3-Stern-Hotels "nicht immer ganz zuträglich" sei. Um später dann noch zu referieren, dass Kitzbühel-Tourismus es sehr gut könne, für das jeweilige Bedürfnis der Gäste und auch der Familien das beste Preis-Leistungs-Gefüge zu finden, "darauf haben wir uns spezialisiert". Klingt wie aus dem Werbeprospekt. Job erledigt, alles richtig gemacht! Für Zuschauerinnen und Zuschauer mäßig spannend. (Astrid Ebenführer, 19.1.2024)