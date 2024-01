Thomas Pekny war bis 2021 Chef der "Komödie im Bayerischen Hof" im Münchener Nobelhotel, später war er noch als Bühnenbildner tätig und hielt Anteile an der Betreibergesellschaft. AP

Der frühere Theaterintendant Thomas Pekny landet erneut vor Gericht. Am 8. Februar beginnt ein weiterer Prozess gegen den aus Linz stammenden, früheren Chef der Komödie im Bayerischen Hof, wie das Amtsgericht München mitteilte. Die Staatsanwaltschaft München I hat ihn "wegen des mehrfachen Abrufens kinder- und jugendpornografischer Inhalte" angeklagt. Es geht um insgesamt 120 Fälle.

Der Theaterchef war nach seinem ersten Prozess vor zweieinhalb Jahren von seinem Posten zurückgetreten. Ende Juli 2021 war er vom Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs freigesprochen worden. Das Landgericht München I kam damals in seinem Urteil zu dem Schluss, dass kein Tatnachweis geführt werden konnte. Pekny hatte die Vorwürfe im Prozess strikt zurückgewiesen.

Anteilseigner

Nach dem Prozess war er zunächst noch einige Zeit weiter als Bühnenbildner für das Haus tätig und hielt zuletzt vor allem weiter Anteile an der Gesellschaft, die die Komödie im Bayerischen Hof betreibt. Peknys Nachfolger als Intendant, René Heinersdorff, will künftig nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. "Ein Minderheitsgesellschafter, der das Theater nicht davor schützt, mit diesem Verdacht in Verbindung gebracht zu werden, kann nicht weiter ein solches Haus mit leiten", sagte Heinersdorff der dpa. Er gründet nach eigenen Angaben eine neue Gesellschaft, die das Theater im Nobelhotel Bayerischer Hof künftig führt und an der Pekny dann nicht mehr beteiligt ist. (APA, 19.1.2024)