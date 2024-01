Der 69-jährige Unternehmer brachte vor geraumer Zeit eine Klage gegen die SPÖ ein. Er hält Andreas Bablers Wahl zum Vorsitzenden für nichtig. Am Montag beginnt der Prozess

Ist für das Aufgeben nicht bekannt: der Mittelburgenländer Berthold Felber. Hier bat Felber Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser am 3. Juni 2023 um Einlass zum roten Sonderparteitag in Linz. Doch Felber durfte nicht rein. APA/HELMUT FOHRINGER

Berthold Felber mag es zwar nicht gelungen sein, den Chefsessel der SPÖ zu erklimmen. Versucht hat er es aber allemal. Gleich zwei Mal, obwohl die Chancen schon beim ersten Antritt nicht besonders gut standen. Aber der Frust des 69-jährigen Mittelburgenländers ist nach wie vor nicht abgeklungen. Der Zinnober rund um die Vorsitzwahl am roten Sonderparteitag am 3. Juni 2023 und eine fehlerhafte Excel-Tabelle geht nun in die nächste Runde.

Felber brachte schon vor geraumer Zeit eine zivilrechtliche Klage gegen seine Genossen ein. Die Wahl von Andreas Babler zum Parteivorsitzenden aus dem Vorjahr hält er für nichtig. Aus Felbers Sicht müsste das gesamte Prozedere daher wiederholt werden. Deshalb zerrt Felber die SPÖ nun am Montag vor das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen. Die Verhandlung ist für 13.30 Uhr angesetzt und wird vermutlich eine Stunde dauern. Die Ladung, datiert am 16. Oktober 2023, liegt dem STANDARD vor. Das Gericht bestätigt den Termin.

Im Wesentlichen moniert Felber in seiner Klage, dass er bei der Vorsitzwahl zwar als Kandidat zugelassen wurde, ihm aber der Zutritt zum Sonderparteitag verwehrt worden sei. Felber war kein Delegierter. Und damit konnte er sich im Gegensatz zu seinen damaligen Kontrahenten – Hans Peter Doskozil und Andreas Babler – den roten Parteifunktionärinnen und Parteifunktionären nicht präsentieren.

"Da Herr Felber weder beim vorangegangenen ordentlichen Parteitag delegiert noch statutarisch als Gastdelegierter vorgesehen war und auch als Gast nicht gemeldet wurde, konnte er am außerordentlichen Parteitag in Linz nicht teilnehmen", erklärte die SPÖ dazu einmal im STANDARD.

Negativ betrachtet Felber darüber hinaus die Verwechslung der Stimmen, die dazu geführt hatte, dass fälschlicherweise Burgenlands Landeschef Doskozil für einige Stunden die SPÖ anführte. Ebenso moniert Felber, dass einst "einfache" Mitarbeiter der SPÖ die Stimmen in der Wiener Parteizentrale nachgezählt hatten und keine Mitglieder der Wahlkommission. (Jan Michael Marchart, 19.1.2024)