Na servas. Das schaut schlimm aus. Völlig zertrümmerte Vitrine, ein Mann unter Schock, eine Frau tot auf dem Boden. In Zerrissen, dem neuen Tatort aus Stuttgart (Sonntag im Hauptabend von ORF 2 und ARD), ist der Überfall auf ein Juweliergeschäft Ausgangspunkt für Kritik an der Polizei und am System generell.

Nach dem Mord und dem Überfall nehmen die Kommissare Sebastian Bootz (Felix Klare) und Thorsten Lannert (Richy Müller) den 13-jährigen David (Louis Guillaume) ins Visier, er ist in einem Jugendheim unter­gebracht und hin- und hergerissen zwischen seiner kriminellen Familie und Sozialarbeiterin Annarose (Caroline ­Cousin), die alles tut, um ihn vor den schädlichen Einflüssen von außen zu schützen. Sie ist es auch, die den Ermittlern ziemlich einschenkt, sie als Befehlsempfänger bezeichnet und meint, dass nur sie David vor seinen brutalen Cousins beschützen kann. Es ist eine unheim­liche, gefährliche Nähe, die sie zum Buben aufgebaut hat. Und die ihn abhängig macht. Er schwärmt für sie, will ihr gefallen. "Das kriegen wir hin, wir zwei", sagt sie einmal. Von wegen.

Kommissar Thorsten Lannert (Richy Müller) und der jugendliche David (Louis Guillaume) im neuen "Tatort" aus Stuttgart. Foto: ORF/SWR/Benoit Linder

Auf der anderen Seite kann David sich von seinen Cousins nicht lossagen, immerhin gibt Familie Halt, auch dann, wenn sie einen ausnutzt. "Wenn du die Familie aufgibst, bist du tot", hört er von seinem Vater. Immer größer wird der Druck auf David, Identität, Verliebtheit, kriminelle Machenschaften, ein toter Bruder, der ihn immer wieder beschäftigt. Zu viel für einen 13-Jährigen.

Dieser Fall wird jene, die einen klassischen Krimi erwarten, nicht glücklich machen. Vielmehr entwarf Regisseur Martin Eigler ein trauriges Drama eines Jugendlichen auf der Suche nach sich selbst. (Astrid Ebenführer, 21.1.2024)