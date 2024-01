Neuer Hufbeschlag für die Wiener Fiaker. APA/HANS KLAUS TECHT

Wiens Fiakerpferde erhalten neue Hufbeschläge aus Kunststoff. Das gilt zumindest für jene Tiere, deren Besitzer sich für einen Verzicht auf Hufeisen aus Metall entscheiden. Bei dem neuen Modell handelt es sich um einen Metall-Kunststoff-Verbund, der zum einen für die Tiere schonender ist und zum anderen für die Straße. Außerdem verursache das neue Modell weniger Lärm. Das kündigte die Wiener Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bei der Präsentation der neuen Hufbeschläge am Freitag an.

Stadträtin Sima verwies auf die "erheblichen Kosten", die durch die erhöhte Abnützung sowohl der Asphalt- als auch der Pflasterflächen auf den Fiakerrouten entstünden. Durch die herkömmlichen Hufbeschläge aus Metall werde der Fahrbahnbelag überdurchschnittlich stark abgenutzt, was häufigere Straßensanierungen und damit auch Baustellen zur Folge habe. Den jährlichen Mehraufwand durch die zusätzliche Abnutzung bezifferte Sima mit 800.000 Euro. Stark betroffen ist vor allem die Innenstadt, in der die – vor allem bei Touristinnen und Touristen beliebten – Gefährte hauptsächlich unterwegs sind.

Video: Wiens Fiakerpferde sollen auf Hufbeschläge aus Kunststoff. APA

Geförderter Umstieg

Das neue Kunststoffmodell wurde Sima zufolge schon im Rahmen eines Probebetriebs getestet. Da die neuen Beschläge gut funktioniert hätten, soll nun der Umstieg gefördert werden. Ab April kann um Zuschüsse angesucht werden. Im Fördertopf liegen laut Angaben der Stadtregierung für die nächsten fünf Jahre 1,9 Millionen Euro. Förderbar sind die Kosten für die Hufbeschläge, das Beschlagen durch den Hufschmied sowie die Erstellung eines tierärztlichen Gutachtens. Die Förderrichtlinien wurden von der Stadt Wien gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien und der Veterinärmedizinischen Universität Wien erarbeitet. Als Einreich- und Abwicklungsstelle fungiert die Wirtschaftskammer Wien. Deren stellvertretender Direktor Alexander Biach berichtete von zahlreichen Gesprächen mit den Wiener Fiakerunternehmen. 24 solcher Betriebe gibt es in der Hauptstadt. Sie stünden der Modernisierung der Ausstattung positiv gegenüber.

Ebenfalls erfreut über die Initiative zeigte sich der Bezirksvorsteher des ersten Bezirks, Markus Figl (ÖVP). Er gab sich zuversichtlich, dass sich viele Fiakerbetriebe an der Aktion beteiligen würden. Er begrüßte die Initiative der Stadt, da "das historische Stadt- und Straßenbild für kommende Generationen erhalten bleiben" könne.

Die Kunststoff-Metall-Variante ist deutlich teurer als jene, die nur aus Metall besteht. Pro Jahr und Pferd müsse mit etwa 4.000 Euro gerechnet werden – was in etwa dem doppelten Betrag entspreche, der beim herkömmlichen Modell fällig werde. Die Sohlen der Tiere müssen mit dem Kunststoff außerdem öfter beschlagen werden, in etwa alle sechs Wochen. Metall-Hufeisen können hingegen bis zu neun Wochen genutzt werden.

Umstrittene Fiaker

Aus veterinärmedizinischer Sicht sei das Material sinnvoll, erläuterte die am Prozess involvierte Tiermedizinerin Theresia Licka. Entsprechende Erfahrungen gebe es bereits aus dem Pferdesport. Bei den bisherigen Einsätzen auf der Straße hat sich laut der Veterinärmedizinerin gezeigt, dass der Bewegungsablauf ein wenig anders sei als bei Pferden mit Metallbeschlägen. Das sei aber leicht umzulernen, sagte Licka. Die Kunststoffbeschläge hätten eine dämpfendere Wirkung als mit den Stahlbeschlägen, die Pferde hätten einen längeren Schritt gezeigt. "Das könnte ein Hinweis sein, dass sie es ein bisschen bequemer gefunden haben." Indizien dafür, dass es für die Tiere unangenehmer ist, gibt es der Tierärztin nicht.

Die zweispännigen Kutschen werden von Wienbesucherinnen und -besuchern oft für eine Rundfahrt gemietet, sie sind auch ein beliebtes Fotomotiv. Fiakerkutschen stehen allerdings auch stark in der Kritik. Tierschützerinnen und Tierschützer kämpfen seit Jahren gegen die Fiakerkutschen. Die Stadt Wien argumentiert, in den letzten Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen zu haben, "um das Tierwohl zu fördern": So seien Schattenplätze geschaffen, eine Hitzefrei-Regelung ab 35 Grad fixiert und intensive Kontrollen durch die städtischen Veterinäre eingeführt worden. (red, APA, 19.1.2024)