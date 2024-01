Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli sind nunmehr Geschäftspartner. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli sind seit kurzem Geschäftspartner. Kurz ist über seine SK Management GmbH mit 50 Prozent an Bonellis Start-up-Fonds Cocoon Capital Advisory beteiligt, wie das Magazin "Trend" in seiner aktuellen Ausgabe berichtete. Geschäftsführer des 2022 gegründeten Unternehmens ist Bonelli. Sein ehemaliger Mitgesellschafter, ein früherer McKinsey-Partner, hat seine Anteile abgegeben.

Kurz ist dem Bericht zufolge bereits an mehreren Unternehmen beteiligt. Demnach gehört dem Ex-ÖVP-Chef gemeinsam mit C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz die AS2K Beteiligungs GmbH, die wiederum Anteile am Pflegedienst Heldyn besitzt. Wenige Anteile hält Kurz am Grazer KI-Unternehmen Medaia sowie am israelischen Cybersecurity-Start-up Dream Security.

Derzeit stehen Kurz und Bonelli wegen des Vorwurfs der Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vor Gericht. Die Angeklagten bestreiten die Anschuldigungen, es gilt die Unschuldsvermutung. (APA, red, 19.1.2024)