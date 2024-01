Was macht künstliche Intelligenz (KI) mit dem Qualitätsjournalismus, und was bedeutet die Konkurrenz von rechtsextremen, auf Verschwörungstheorien surfenden Publikationen wie Auf1 für den Journalismus? Das beschäftigte den Verein Initiative Qualitätsjournalismus (IQ) bei einem Dreiländertreffen deutschsprachiger Medienmacherinnen und Medienmacher in Wien.

Der extrem rechte Verschwörungssender Auf1 ist für Digitalexpertin Ingrid Brodnig ein besonderes Beispiel für "unjournalistische, hyperparteiische Medien". APA Roland Schlager

"Bewusste Feindbildpflege"

Speziell mit der Corona-Pandemie gewannen "Alternativmedien" wie der Onlinekanal Auf1, die Onlineseite Report24 oder auch die rechtsextreme Zeitschrift "Info direkt" Aufmerksamkeit. "Sie rücken immer mehr in den Mainstream vor und beschränken sich nicht nur auf das Milieu der extremen Rechten", warnte Luis Paulitsch, Referent des Österreichischen Presserats. Bei derartigen Medien werde "bewusste Feindbildpflege" – etwa gegen gewisse Parteien oder den ORF – betrieben. Es fehle an Ausgewogenheit, und unseriöse Informationen würden als seriös präsentiert.

Die Autorin und Journalistin Ingrid Brodnig sprach hier von "unjournalistischen Medien". "Das hat mit Journalismus nichts zu tun. Das sind Meinungsmacher oder politische Aktivisten, die großteils aus der rechtsextremen Szene stammen und Professionalität suggerieren", so die Digitalexpertin. Auch sie sprach die große Reichweite mancher dieser Medien an. Auf1 komme auf 260.000 Abos, was auf die starke Präsenz in sozialen Medien, hier speziell Telegram, zurückzuführen sei. Auch Unterstützung durch den Rechtspopulismus in Form von Politikerauftritten fördere diese Medien.

Rechtsextremer Start-up-Cluster

Vor allem in Oberösterreich werde seit Jahren ein Medium nach dem anderen ausprobiert. Es liege eine Art "rechtsextremer Start-up-Charakter" vor, so Brodnig. Mit Auf1 hat Gründer Stefan Magnet, der sich einst im mittlerweile aufgelösten rechtsextremen Bund freier Jugend betätigte, Erfolg. Der Onlinekanal liefere Verschwörungserzählungen, wettere gegen "Wokeness" und fahre einen klar antimigrantischen Kurs, sagte die Digitalexpertin.

Aber auch andere Medien wie das häufig als ÖVP-nah eingestufte Boulevardmedium "Exxpress" seien nicht unproblematisch, so Brodnig. "Exxpress" habe Mitarbeiter des mittlerweile eingestellten "Wochenblick", der rechts-außen und mitten in der Verschwörungswelt operierte, aufgenommen und komme in die Gunst üppiger staatlicher Medienförderung, sagte die Digitalmedienexpertin. Es brauche hier fassbare Qualitätskriterien.

Aber wie finanzieren sich "unjournalistische Medien" wie Auf1 oder auch der eingestellte "Wochenblick"? Sowohl Paulitisch als auch Brodnig meinten, dass es bei vielen tatsächlich unklar sei. Manche der Medien verwiesen auf Spenden. Auch Inserate durch die FPÖ spielten eine Rolle, sagte Paulitsch. Durch Shops generieren manche Zusatzeinnahmen. "Sie machen Angst vor einem Blackout oder Impfungen und können dadurch Produkte verkaufen, die helfen, die Apokalypse besser zu überstehen", erklärte Brodnig.

Mediale Parallelwelt

Selbstkritik der etablierten Medien könne als eine Art Schutz gegen das Abdriften des Publikums funktionieren. Aber manche Personen seien auch dadurch nicht zu halten. "Sie suchen sich im Internet Antworten, die für sie angenehmer sind. Es geht hier um Bewältigungsstrategien in einer hochkomplexen Welt", meinte Brodnig. Mit den sozialen Medien sei ein "zweites Mediensystem" eingeführt worden, das mit seinen Algorithmen nicht journalistisch denke. "Das System ist boulevardesk ausgelegt, daher hilft es auch nicht, wenn etablierte Medien dort einfach präsent sind", so die Digitalexpertin.

Auffallend sei, dass mit Blick auf Parteien einzig die FPÖ auf Youtube eine große Reichweite erziele. Andere Parteien hinkten hinterher, merkte Paulitsch an. Prinzipiell sei es nicht empfehlenswert, die "Krawallstrategien" von rechtspopulistischen Parteien zu übernehmen. "Spannend" werde aber, ob es auch anderen Parteien gelingt, soziale Netzwerke besser zu bedienen, so der Referent des Presserats.

Künstliche Intelligenz, menschliche Kontrolle

In einem Panel zum Thema künstliche Intelligenz (KI) bremste indes Katharina Schell, stellvertretende APA-Chefredakteurin und zuständig für digitale Innovationen, den anfänglichen "etwas unreflektierten Hype" rund um KI-Tools wie ChatGPT. "Journalismus ist viel mehr als nur Schreiben" und damit unmöglich zur Gänze durch KI zu ersetzen, zeigte sie sich überzeugt. Bei der APA werde derzeit mit Blick auf KI zwar viel entwickelt, doch sei noch keine generative KI bei der Nachrichtenerstellung im Einsatz. "Human in Control" sei das oberste Gebot in der "Trusted AI"-Strategie der Nachrichtenagentur.

Michael Roither, Vizerektor der FH Burgenland, teaserte eine demnächst erscheinende Studie an, die sich mit der Frage beschäftigt, auf welche Quellen KI-Anwendungen zur Generierung ihrer Texte zugreifen und welches Qualitätslevel diese aufweisen. Das sei wichtig, weil "KI-Tools halluzinieren". "Wir müssen genau aufpassen, womit KI arbeitet", so Roither. Auch er hielt fest, dass kernjournalistische Aspekte nicht ersetzbar seien. "Um diese Ecken können KI-Tools nicht schauen." Repetitive Aufgaben könnten aber effizienter abgewickelt werden. Und gewisse Kompetenzen werden künftig wichtiger, weshalb es Schulungen braucht, so Roither – etwa zum Thema Prompten, also der Fähigkeit, KI konkrete Anweisungen zu geben. Die kernjournalistischen Aufgaben dürfe man dabei nicht aus den Augen verlieren, betonten sowohl der FH Burgenland-Vizerektor als auch Schell. (APA, 19.1.2024)