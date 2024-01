Einst galt Deutschland als Konjunkturlokomotive Europas, die wirtschaftlich die Richtung und den Ton vorgab. Von diesem Nimbus ist Anfang des Jahres 2024 nichts mehr übrig, vielmehr blicken Ökonomen derzeit besorgt auf den entzauberten Musterknaben. Denn Österreichs wichtigster Handelspartner befand sich im Vorjahr im Gegensatz zu anderen großen Wirtschaftsnationen in einer Rezession, die Wirtschaftsleistung schrumpfte um 0,3 Prozent. Der Ausblick auf das laufende Jahr ist ebenfalls durchwachsen.

Früher galt Deutschland als Konjunkturmotor in Europa, zu sehen Passanten auf dem Bahnsteig vor einer Lokomotive der Deutschen Bahn. Davon kann derzeit keine Rede mehr sein. IMAGO/Chris Emil Janßen

Mit mehr Schwung ist etwa Frankreich durch das vergangene Jahr gekommen, in dem es voraussichtlich um 0,8 Prozent gewachsen ist. Doppelt so stark hat Japan expandiert, und die USA oder Spanien, wo der Tourismus im Vorjahr Rekordzahlen verzeichnete, steigerten ihre jeweilige Wirtschaftsleistung (BIP) um 2,4 Prozent. Wieso fällt Deutschland derzeit beim Wachstum so zurück? Schließlich haben auch andere Länder mit hoher Inflation oder gestiegenen Energiekosten zu kämpfen.

Industrie leidet

Allerdings treffen beide Faktoren die deutsche Wirtschaft besonders stark, da sie anders strukturiert ist. Denn die Industrie spielt anteilsmäßig an der Wirtschaftsleistung eine größere Rolle als in anderen Ländern, in denen der Dienstleistungssektor ein höheres Gewicht hat. Besonders für die deutsche Chemieindustrie ist dies ein Problem, da sie einen hohen Energieverbrauch aufweist und daher stark unter den gestiegenen Kosten leidet. Die Folge: Der Ausstoß der Branche ist seit dem Beginn des Ukrainekriegs um etwa ein Fünftel gesunken, was das Land Ökonomen zufolge etwa 0,3 Prozentpunkte Wachstum kostet.

Zudem leidet die Exportnation auch unter den allerorts deutlich gestiegenen Zinsen, die Kredite viel teurer machen. Folglich kaufen ausländische Unternehmen weniger Maschinen aus Deutschland, wobei kapitalintensive Bereiche besonders betroffen sind. Dass der Außenhandel trotzdem im Vorjahr einen positiven Wachstumsbeitrag generiert hat, liegt vor allem daran, dass die Importe noch stärker zurückgegangen sind. "Ohne den Außenbeitrag wäre des deutsche BIP sogar um 0,9 Prozent gesunken", betont Europa-Chefvolkswirt Martin Moryson vom Vermögensverwalter DWS. Wobei die höheren Zinsen auch auf die Binnenwirtschaft bremsend wirken. Davon sind die Bau- und die Immobilienbranche derzeit getroffen.

Sparen ohne Not

Für Kopfschütteln sorgt aber der plötzliche Schwenk zu einer Sparpolitik im Bundeshaushalt – obwohl das Land mit einer Quote von 66 Prozent der Wirtschaftsleistung kein Schuldenproblem hat. Für "grundfalsch" hält etwa Sebstian Dullien, Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), das im heurigen Budget erstmals seit Jahren wieder vorgesehene Einhalten der Schuldenbremse. "Obwohl die deutsche Wirtschaft sich in der Rezession befindet, kürzt die Bundesregierung Ausgaben und erhöht Abgaben", kritisiert er gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

Anstatt die Fiskalpolitik wie in Lehrbüchern vorgesehen expansiv zu gestalten, also durch Staatsausgaben die Konjunktur anzukurbeln, macht die deutsche Ampelregierung des Gegenteil. Zusammen mit der ebenfalls bremsend wirkenden Geldpolitik der Europäischen Zentralbank führt dies zu einem starken Abwärtssog für die Wirtschaft. Allein, die Sparpolitik ist hausgemacht, wobei vor allem Finanzminister Christian Lindner (FDP) strikt auf die Einhaltung der Schuldenbremse pocht.

Investitionen dauern

Der plötzliche Schwenk zur Sparpolitik führt auch bei wichtigen Zukunftsprojekten zu Verunsicherung, etwa in der Chipindustrie. Die EU will ihren Marktanteil von zehn auf 20 Prozent verdoppeln und dazu mit dem europäischen Chips Act Investitionen anstoßen, die aber Großteils aus nationalen Haushalten finanziert werden sollen. Wegen finanzieller Unsicherheit drohten Verzögerungen beim Aufbau neuer Fabriken, warnt das Lieferkettenanalysehaus Everstream.

"Deutschland kommt eine Schlüsselrolle zu. Denn hier planen TSMC, Intel, Wolfspeed und Co den Großteil ihrer Investitionen in Europa", sagt Everstream-Experte Mirko Woitzik. Allerdings ist bei diesen Projekten noch völlig unklar, wann die Bauarbeiten überhaupt beginnen. "Es dauert viel zu lange, bis die Förderbescheide bei uns offiziell werden", kritisiert Gunther Kegel, Präsident des deutschen Branchenverbands ZVEI, gegenüber dem "Handelsblatt". Man brauche aber neue Werke, um nicht bei künstlicher Intelligenz von anderen abhängig zu werden, denn: "In zehn Jahren wird KI in jedem noch so einfachen elektronischen Gerät stecken."

Schlüsselrolle bei Chips

"Wir brauchen hier einfach für alles viel zu lange", kritisiert der Chef des Chipanlagenbauers Exyte, Wolfgang Büchle. "Während wir uns Zeit lassen, schaffen andere Fakten." Laut Zahlen des Analysediensts Everstream haben Chipkonzerne im Vorjahr in den USA den Bau von Werken im Gesamtwert von 278 Milliarden Dollar angekündigt, während es in der gesamten EU gerade einmal 86 Milliarden Dollar waren. "Bei der Halbleiterproduktion wird Europa bis 2030 weiter zurückfallen", prognostiziert daher Everstream-Analyst Woitzik.

Für eine Bremsspur hat die Ampel auf dem Markt für E-Autos gesorgt, als nach den Förderprämien für Firmen nun auch jenen für Privatpersonen fast über Nacht gestrichen wurden, der subventionierte Elektroboom fand dadurch ein jähes Ende. Nun versuchen deutsche Erzeuger, die mit dem Ende des Verbrenners in der EU bis 2035 ohnedies hadern, dem mit Rabatten entgegenzuwirken, es droht ein Preiskampf. Während chinesische Anbieter den weltweiten Elektromarkt sukzessive dominieren, droht deutschen Herstellern ein Bedeutungsverlust.

Konsument als Strohhalm

Mittelfristig muss das Land alle diese Probleme adressieren, um in die Spur zu kommen – kurzfristig ruhen die Hoffnungen der Ökonomen auf der Konsumfreude der Bevölkerung. Nachdem diese im vergangenen Jahr wegen der Inflation ebenfalls nur verhalten konsumiert hat, soll das Geld heuer wieder lockerer sitzen, zumal sich auch der Arbeitsmarkt als robust erweist. "Das gibt ein wenig Hoffnung, dass im laufenden Jahr der private Konsum die Wirtschaft wieder stützen wird", sagt DWS-Ökonom Moryson.

Allein, mehr als ein schwaches Wachstum zwischen 0,5 und 1,0 Prozent wird für Deutschland laut den meisten Prognosen heuer nicht herausschauen, wenn überhaupt. Denn IMK-Chef Dullien ist weniger zuversichtlich und erwartet für das Land einen neuerlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent. Wobei sich die Prognosen seines Instituts zuletzt als ziemlich treffsicher erwiesen haben. (Alexander Hahn, 23.1.2024)