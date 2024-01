Liebe Leserin, lieber Leser,

zu Jahresanfang sorgte ein Chatbot des AMS für Spott und Hohn, wies er doch etliche inhaltliche und technische Defizite auf. Mittlerweile wurden zwei parlamentarische Anfragen zu dem Thema an Arbeitsminister Martin Kocher gestellt, ein Brancheninsider äußert gegenüber dem STANDARD zudem Bedenken wegen möglicher persönlicher Verbindungen zwischen dem AMS und der beauftragten KI-Firma. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

An anderer Stelle wiederum müssen Menschen für KI direkt bezahlen. So könnten die KI-Tricks des Samsung Galaxy S24 künftig kostenpflichtig werden, Amazon will für eine überarbeitete Alexa Abogebühren kassieren. Leisten kann sich dies unter anderem, wer seine Bitcoin rechtzeitig verkauft hat: nach einem Höhenflug und der dann eher enttäuschenden Reaktion auf den lang erwarteten ETF sind die Kurse zuletzt nämlich wieder gefallen.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Blamage um Chatbot des AMS wirft weitere Fragen auf

Die KI-Tricks von Samsungs Galaxy S24 könnten künftig kostenpflichtig werden

Amazon überarbeitet Alexa und will dafür Abogebühren kassieren

"Indiana Jones" soll noch dieses Jahr auf der Xbox erscheinen

EU will Amazons Übernahme von iRobot blockieren

Angeblicher Trump-Post zu Bauernprotesten kam von einem Fake-Account

Bitcoin-ETFs sind in den ersten Tagen eine Enttäuschung

Bitcoin-Kurs fällt nach Zulassung des langersehnten ETFs

AI Act: Regulierung mit wenig Treffsicherheit